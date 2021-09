Álvaro Benito: "Fede Valverde está estancado; hace dos años parecía que iba a relevar a Modric"

El arranque de la temporada liguera y el cierre del mercado de fichajes muestran a un reforzado Atlético de Madrid, un caótico Barcelona y un Real Madrid que pasa desapercibido tras el fracaso en el fichaje de Mbappé. El Sanedrín de futbolistas analizó cómo arranca LaLiga.

Álvaro Benito: "Confío mucho en Fede Valverde, pero está algo estancado. Lo digo de verdad. Hace dos años parecía que iba a relevar a Modric, porque asomaba por delante de él. Eso son palabras mayores. Le obligó a reconquistar el puesto".

"Le veo demasiado tímido: tiene unas condiciones extraordinarias, comparables a las de Marcos Llorente. Pero está demasiado cohibido. No se siente con la importancia para desarrollar lo que tiene".

"Camavinga está por ver. De momento no sabemos lo que tiene que ofrecer en el Real Madrid".

"Hazard y Bale, a ver si cuando se pongan la camiseta blanca siguen jugando así. Pero siempre que hay un talento así hay que ser optimista. Depende de otras cosas, pero no del talento. Cuando hablamos de ellos dos, cualquiera sabe. Bale es determinante y tiene lo más difícil del fútbol. Y de Hazard todavía no hemos visto lo mejor: su explosividad. Antes era hasta chupón. Asumía el liderazgo del equipo y eso no lo hemos visto en el Real Madrid. Ojalá este año lo podamos ver".

Eric García, en el punto de mira

La titularidad del central de Barcelona está en entredicho tras su actuación en los partidos con Luis Enrique.



Kiko Narváez: "Le queda tiempo para madurar, me da la sensación de que en todos los partidos va a estar en el alambre".

Gustavo López: "A mí me gustan los centrales que atemorizan y no es el caso de Eric García".

Álvaro Benito: "Creo que le han dado la oportunidad demasiado pronto respecto a merecimientos. Guardiola no contó con él".