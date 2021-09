"No estás enfermo por ir en silla de ruedas": Chano Rodríguez, de prisión a estar en seis Juegos Paralímpicos

El equipo español que compitió en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 regresó este lunes a España con un botín de 36 medallas y gran parte de sus integrantes fueron recibidos como héroes en la Casa Paralímpica instalada en Madrid.

Los paralímpicos españoles fueron acogidos por sus familiares y después asistieron a una cena de gala. En total, 36 medallas, cinco más que las logradas en Río de Janeiro. Además hubo 131 diplomas, lo que representa un total de 167 puestos de finalista. La piscina volvió a ser el mayor caladero de medallas para los deportistas españoles con 14 metales.

La más destacada fue la burgalesa Marta Fernández, que, en su debut en unos Juegos, se marchó con tres medallas, una de cada color. Además, también hay que destacar la brillante actuación de Sebastián 'Chano' Rodríguez, que a sus 64 años realizó unos grandes Juegos Paralímpicos, aunque se tuvo que despedir de Tokio sin poder ampliar su palmarés de 16 medallas paralímpicas.

El nadador ha estado en ‘Hoy por hoy’ con Àngels Barceló, incluso antes de volver a su casa, para explicar todo lo que ha vivido y su experiencia como paralímpico. Ha venido de la mano de 'Comando N', junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez. "Descubrí que la natación era mi deporte con solo dos años, cuando un cuñado me cogió y me tiró en Cádiz al agua y me dijo 'ahora vente para aquí'. A partir de ahí siempre tenía que haber agua allá donde fuese, ya sea un lago, piscina o mar. En el agua no tenemos barreras, no hay cuestas ni escaleras, y esa sensación de hablar de tú a tú, a la cara, es increíble. No tener que mirarle a la cintura o al pecho. El agua es un laxo de conexión con la vida", comenzó diciendo.

Me lo encuentro frecuentemente en la piscina a la que yo acudo. Siempre afable, cordial y con una sonrisa. Una maravilla de persona y de deportista. — Juan Chuzri (@juan_chuzri) September 7, 2021

La historia de Chano Rodríguez es una de esas historias de superación que dejan asombrados a todos. "Hay mucha gente del mundo de la natación que me lleva jubilando mucho tiempo. De la cárcel a acabar compitiendo en seis juegos paralímpicos. Lo de la silla de ruedas se debe a una huelga de hambre de 432 días que hicimos en la cárcel en el año 89, cuando era miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Dije 'me quito la movilidad de las piernas, pero sigo con la cabeza en su sitio'. Otros no tuvieron esa suerte", ha lamentado.

Chano ha contado que terminó tras la huelga en hospitales y tomando una alimentación forzada, pero que lo hicieron porque su único arma era "la salud".

De la cárcel a los Juegos Paralímpicos

Gracias aun equipo de psicólogos, Chano comenzó a competir sin importarle la edad. "He tenido la suerte de poseer una experiencia acumulada, buenos entrenadores y un buen equipo médico psicólogo que me han ayudado a competir como un niño de 8 años".

"La fortaleza psicológica es siempre estar convencido de lo que estás haciendo. Lo de mi cuerpo a los 65 años es trabajo y mucha constancia. No puedo coger una goma y borrar lo que hice. Soy lo que soy gracias a lo que he hecho. Me encantaría poder quitar cosas de mi vida, pero la función es asumirlo. Hay muchos compañeros que me siguen y te quedas alucinado. Cantidad de gente que conoce mi historia y para mí es importante. ¿Dónde está tu fortaleza? Cree en lo que haces. Que la gente no vea que por tener una silla de ruedas es que ya estamos enfermos", ha sentenciado.