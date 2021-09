Penélope Cruz, mejor actriz en Venecia por 'Madres paralelas'

Penélope Cruz gana su primera Copa Volpi como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia y lo hace por su papel en Madres paralelas, la película de Pedro Almodóvar sobre la memoria histórica y la maternidad. La actriz, que presentada además en concurso la comedia hispano argentina Competencia oficial, consigue así otro reconocimiento más en su carra. Es la única actriz española que ha logrado este premio que solo tiene Javier Bardem, y por partida doble.

A sus 47 años, Penélope Cruz tiene un Oscar, que ganó por su papel en Vicky Cristina Barcelona, la cinta de Woody Allen, una Palma de Oro en Cannes, compartida con el resto de actrices de Volver, película de Almodóvar con la que además logró una nominación a los premios de la Academia. La actriz ha ganado un Bafta, un David de Donatello por la película italiana No te muevas, y tres Premios Goya por La niña de tus ojos, Volver y Vicky Cristina Barcelona. En 2018, la Academia de Cine en Francia le rindió un homenaje otorgándole el César de Honor a toda su carrera, la que comenzó con Bigas Luna en Jamón Jamón, y que tuvo un gran espaldarazo gracias precisamente a Almodóvar. Debutó con él en Carne trémula, con esa escena del parto en un autobús junto a Pilar Bardem. La vimos en Todo sobre mi madre, en Los amantes pasajeros, en Los abrazos roto, en Dolor y Gloria y en Volver.

Con Madres paralelas, película que inauguró el certamen, el director manchego le ha entregado su papel más complicado. Y ella lo ha bordado. Es una mujer, una madre soltera que tiene un dilema moral tremendo y que aprende a que la verdad es lo único que la hará salir adelante.

Penélope se emociona cuando tiene que hablar de Pedro. "Lo voy a decir muy rápido para no llorar, porque es que siempre estoy llorando", empezaba la actriz. "No solo mi carrera, sino mi vida sería tan diferente si él no hubiera estad en ella. Es como alguien de mi familia, pero cuando trabajamos esa relación es diferente. Si nos ves no podrías decir si nos conocemos de una semana o de hace 30 años. Hay mucho respeto, pero la confianza está ahí. Yo puedo hacer lo que él me pida porque sé que él está ahí, es mi red de salvación. Me puedo tirar a la piscina porque lo ve todo”. Y eso hace, se tira a la piscina.

Esta Copa Volpi en Venecia puede hacer que Penélope Cruz suba posiciones en la carrera de premios de esta temporada que suele arrancar en este festival. Además de Madres paralelas y Competencia oficial, la actriz tiene mucho todavía por estrenar. Tiene pendiente una película de acción con Jessica Chastain, 355 y todavía tiene que rodar L'immensità, una película italiana, y en otoño comenzará el rodaje de En los márgenes, la primera película como director de Juan Diego Botto, con el que trabajó hace décadas en La Ceslestina.