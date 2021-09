'El acontecimiento', la película sobre el aborto que gana León de Oro en Venecia

En una semana en la que hemos tenido dos noticias sobre el aborto, la prohibición de Texas y la aprobación en México, el Festival de Venecia premia una película que habla de ello y pone en énfasis en la dificultad de pasar por una experiencia así. L'événement, (El acontecimiento), de la directora francesa Audrey Diwan se lleva el León de Oro en una de las ediciones con más pesos pesados y más calidad de los últimos años. Audrey Diwan se convierte así en la sexta mujer directora que consigue el León de Oro, después de que lo hayan ganado Margarethe von Trotta, Agnès Varda, Mira Nair, Sofia Coppola y el año pasado Chloé Zhao con Nomadland. Lo cierto es que las mujeres tienen una gran presencia en este palmarés de la edición número 78 de Venecia, con premios para dos directoras más, Maggie Gyllenhaal -mejor guion- y Jane Campion -mejor director.

Antes de ahondar en ellos, volvamos a Diwan que consigue este premio con su segunda película, tras debutar con Mais vous êtes fous, un interesante drama sobre la pareja y las drogas. Ahora adapta la novela de la escritora francesa Annie Ernaux, en la que cuenta su propia experiencia sufriendo un aborto clandestino en la Francia de 1962. El acontecimiento ha conmocionado a la crítica del festival -también ha ganado el premio Fipresci- por su manera de retratar ese acto clandestino en la década de los 60. La película pone al espectador en la piel de la protagonista -la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei- a la vez que subraya la dimensión política de la novela original, desde el ámbito de la intimidad.

La historia se desarrolla en 1963, el aborto era ilegal en Francia cuando Annie Ernaux (Anne en la película) estudiaba Filología en Ruán y descubre que estaba embarazada. Desde el primer momento tuvo claro que no quería tener a su hijo porque eso daría al traste con sus estudios y con su sueño de dejar atrás sus orígenes, una familia de clase obrera de un pueblo de Normandía, para convertirse en escritora.

Otra mujer Jane Campion, gana en Venecia, lo hace llevándose el León de Plata a la mejor direccion pon El poder del perro, un intenso y polisémico wéstern sobre las relaciones de poder, de familia y sobre la masculinidad. La ganadora de la Palma de Oro con El piano, llevaba desde 2007 sin rodar una película, hasta esta adaptación de la novela de Thomas Savage, que produce Netflix. Pocos realizadores tienen la capacidad de Campion para releer historias, para contar con una mirada única y especial que se sitúa en puntos y perspectivas que hasta antes nadie se había posicionado. En El poder del perro cuenta la historia de dos hermanos y socios que viven y trabajan en un rancho en Montana en 1924 y cómo esa relación cambia cuando uno de ellos se casa.

Campion usa la cámara, los movimientos, el punto de vista, el paisaje y la iluminación para mostrar varios tipos de ser hombre, pero también el erotismo, la violencia soterrada hacia las mujeres. El poder del perro es una coreografía perfecta de cómo sucede el bullying en el marco de un wéstern. El conflicto con los indios, el trato a los animales y la naturaleza, la diferencia de clases o la homosexualidad.

Sorrentino sale también entra en el palmarés, gana el Gran Premio del Jurado, gracias a su película más personal, Fue la mano de dios. El director napolitano se despoja de su habitual estilo barroco, de la música y de los manierismos de su cine. Director ganador del Oscar con La Gran Belleza y que en los últimos años ha venido al festival a presentar su serie para HBO, El joven Papa. En esta ocasión ha hecho una obra de madurez, una especie de autoficción en la que Sorrentino aborda la tragedia que marcó su vida siendo adolescente, la muerte accidental de sus padres en una fuga de gas.

Esta es la menos sorrentiniana de las películas de Sorrentino, pero no deja de abordar temas presentes en su filmografía. El hedonismo, por ejemplo, que el director lo enmarca en ese despertar sexual de un adolescente. También hay humor, con esa fauna familiar que Sorrrentino describe como nadie con planos secuencia, con una escenografía decadente y vibrante y con esas mujeres enormes con mala leche. Fue la mano de dios se lleva otro galardón, el Marcello Mastroianni, que premia la interpretación novel. Lo ha ganado el alter ego de juventud del director, el actor Filippo Scotti.

Penélope Cruz gana la Copa Volpi a mejor actriz por su papel en Madres paralelas, la película de Pedro Almodóvar. Es la segunda española en lograrlo tras Javier Bardem. Un papel intenso, emotivo y contenido en el que es una madre primeriza con un gran dilema moral y que ansía la búsqueda de sus antepasados, víctimas de la dictadura. "Esto va por todas las madres", decía en español al recoger el galardón, que ha dedicado a Javier Bardem, su pareja y el único actor español que tiene dos Copas Volpi. El premio a mejor actor ha sido para el filipino John Arcilla por su trabajo en el thriller On the job: the missing 8, una película de casi cuatro horas en la que el director Erik Matti disecciona la corrupción y la violencia de su país.

Dos premios más que completan este palmarés. El Premio Especial del Jurado para Il buco, la película de Michelangelo Frammartino, un retrato de la población rural de la zona de Calabria, que habla del cine, de lo rural y de un grupo de espeleólogos que llegan a la zona. El tiempo, la naturaleza y la fuerza de las imágenes han sorprendido al jurado. El otro galardón, el de mejor guion, es para una película con vocación mucho más comercial. Se trata del debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal, a la que hemos visto en películas como El caballero oscuro o la serie The Deuce. En The last daughter adapta la novela de Elena Ferrante, una mirada sombría y sin tapujos a la maternidad, a la familia y a la feminidad, con un reparto en el que destaca el trabajo de Olivia Coleman. Netflix, que ya ganó el León de Oro hace unos años con Roma de Cuarón, hace pleno en esta edición número 78 de la Mostra consiguiendo que en el palmarés hayan entrado las tres películas que traía a competición, las de Sorrentino, Campión y Gyllenhaal.

Además del premio a Penélope Cruz, hay que señalar el segundo galardón que se ha llevado Le Bal de Paris, la propuesta de Blanca Li presentada en la sección de Realidad Virtual del festival.

PALMARES

León de Oro: L'événement, de Audrey Diwan

Gran Premio Jurado: Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino

León de Plata al Mejor Director: Jane Campion, El poder del perro.

Copa Volpi Mejor Actriz: Penélope Cruz por Madres paralelas

Copa Volvi Mejor Actor: John Arcilla por On the Job: the missing 8

Guion: Maggie Gyllenhaal por The last daughter

Marcello Mastroianni: Filippo Scotti por Fue la mano de Dios

Premio Especial del Jurado: Il buco, Michaelangelo Frammartino

Premio Horizontes:

Premio Cortometraje: