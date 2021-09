"Es su bala de plata": la única oportunidad competitiva del Real Madrid frente al PSG

El Sanedrín de El Larguero analizó con Ramón Besa y Manuel Jabois la reapertura del Santiago Bernabéu, la actuación de la Selección en este parón internacional. Además, los protagonistas realizaron una reflexión en la que explicaron como atraer a los jóvenes al fútbol.

Manuel Jabois abrió El Sanedrín explicando la importancia del nuevo Bernabéu. Sus nuevos usos podrían aportar muchos ingresos al conjunto blanco: “Esa es la bala de plata del club para intentar duplicar o triplicar ingresos. Es la única manera de competir contra el petróleo. Tenemos que empezar a utilizar la bicicleta para vencer al PSG”.

¿Ilusiona la Selección?

Ramón Besa basó su crítica en lo débil que es la defensa española: "Muchas dudas en el juego, sobre todo defensivamente. Ha pesado mucho la capacidad física. Luis Enrique tiene que encontrar soluciones para afrontar el partido ante Grecia. No acaba de resolver el problema de los centrales".

Manuel Jabois señaló el mal juego de este parón comparado a el de la Eurocopa: "La sensación es que si juegas así los problemas serán evidentes. Tiene dos pruebas de fuego y tienes que hacer la selección consistente. Nuestros rivales huelen sangre cuando se acercan. Creo que eso los rivales lo saben y se aprovechan. A veces basta con dar la impresión de equipo sólido".

Las cancelaciones de partidos y el apretado calendario

El partido del FC Barcelona frente al Sevilla y el del Villarreal ante el Alavés quedó cancelado debido a la pausa para la disputa de los partidos internacionales. El calendario no da un respiro ni a los futbolistas ni a los aficionados.

Ramón Besa realizó una crítica a los jugadores de la competición: "El Sevilla parece que al final también le ha convenido. Me da la sensación de que los jugadores de LaLiga no se preocupan en trabajar cuando tienen 15 días sin partido. Si los dos contendientes no hay conflicto"

Manuel Jabois reflejó el sentimiento de muchos aficionados que no son capaces de seguir todos los partidos y pierden esa pasión: "A mí el calendario me tiene muy distraído. De unos años hasta ahora se ha descuadernado todo. Creo que estas cosas sacan al aficionado de la competición. Me cuesta pensar que un chaval de 13, 14 o 15 años este al tanto de cuando hay partido y cuando no".

¿Hay desconexión entre los aficionados barcelonistas y el club?

Ramón Besa explicó por qué hay ese descontento de los aficionados en la ciudad condal: "Antes de empezar una cuarta parte de los abonados suspendieron el abono. Resulta que viene el Bayern y no se cumple el máximo de abonados ni ahora que hablamos de Superliga. Hay una sensación de que la afición se ha desenchufado. Hay una doble información: una es la necesidad de recortar gastos y otra es la versión que da Laporta. Al Barça le costará generar un cartel para seducir de nuevo a los socios".

¿Como enganchar a la gente joven al futbol?

Por último, ambos periodistas nos dejaron con unas conclusiones sobre como enganchar a la gente. La noticia de que el debut de Cristiano no se televisará ha dejado perplejo a más de uno, pero puede ser una buena medida para que la gente acuda al futbol presencialmente y también al futbol base.

Manuel Jabois: "No me imagino una Liga sin retransmitir todos los partidos. Se trata de que los campos del futbol base se llenen también. Yo creo que el futbol base es compatible con la máxima categoría. "

Ramón Besa: "Lo que más me preocupa son los índices de jóvenes que van al futbol. El consumo del fútbol está cambiando y en eso tiene que ver como se está protegiendo el fútbol base".

Manuel Jabois: "Para los chavales que están acostumbrados al multipantalla, quizás por ahí tienen. Al final no estás viendo, estás siguiendo. Al final ves en la pantalla siempre ocasiones y se reduce el aburrimiento".