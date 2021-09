"Siempre he sido un fiel defensor suyo": Álvaro Benito elige a uno de sus futbolistas predilectos del Madrid

Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán este domingo frente a Celta y Espanyol sus partidos pertinentes a la jornada 4 de LaLiga Santander. Tras un año y medio, vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu con el partido entre madrileños y gallegos. Ha tenido que pasar más tiempo para volver a ver a Antoine Griezmann con la elástica 'colchonera'. Álvaro Benito y Gustavo López realizaron en los micrófonos de Carrusel Deportivo la previa de ambos encuentros.

La ilusión por Vinicius, la lesión de Bale y el regreso del Bernabéu

Álvaro Benito se mostró con muchas ganas de volver al Santiago Bernabéu y ver así al público del Real Madrid. "Es el ruido característico del fútbol, además yo creo que la calidad de los partidos ha subido. Algo pasa en el ambiente", dijo.

Jugarán frente al Celta, que posee un estilo que no se negocia desde que llegó Coudet. "Preveo una batalla por conquistar el balón y ver cuál de los dos equipos puede superar la presión del rival. Aun así, tengo la sensación de que el Celta generaba más la pasada campaña que esta actual", señaló respecto al encuentro.

En la previa del choque, se conoció la lesión de Gareth Bale y su baja para el partido frente a los gallegos. Benito puntualizó que cada persona es un mundo y afrontan las mismas situaciones de manera diferente. Dijo que un gran porcentaje de los futbolistas quieren jugar bien en su último año de contrato y lucir sus condiciones y credenciales.

"Por lo que he visto de Bale este año yo lo he visto en ese camino. De demostrar que todavía está para la élite. El equipo necesita de futbolistas que tengan gol y desequilibrio porque estos últimos años ha sido Benzema quien ha sujetado al equipo", señaló Álvaro respecto al futbolista galés, del que aún no se conoce el alcance de su lesión.

Respecto al resto de los futbolistas blancos de corte ofensiva, Benito puntualizó que cree que Hazard es un jugador diferente al del Chelsea. Para él ya no tiene las explosiones que tenía en el Chelsea, donde "daba gusto verlo". Echa de menos ese jugador apabullante. Por lo tanto, queda ver si puede recuperar esa explosividad porque el equipo necesita acompañantes para Benzema.

Uno de los mejores futbolistas esta temporada para el Real Madrid es Vinicius, del que dijo que lo ha visto muy bien. "El desarrollo de muchas facetas tiene que hacerse ahora. Con el paso de los años vas tomando mejores decisiones, por lo que es un proceso. Lo veo más rápido de lo que era y encima está acertando. Está en el camino. Su fútbol es un fútbol de riesgo porque pierde muchos balones al regatear. Siempre he sido un fiel defensor suyo. Hasta en sus horas más bajas, yo pensaba que aportaba muchas cosas", especificó respecto al delantero brasileño.

Por último, se pronunció respecto al último fichaje del Real Madrid: Camavinga. Eduardo juega en una posición donde hay mucha competencia, así que de momento hay que tener tranquilidad. "Primero hay que verle el nivel que pueda darle al Real Madrid y ver donde puede encontrar su hueco y utilidad. También paciencia. Es muy joven, por lo que el cortoplacismo no es una opción", finalizó Álvaro.

¿Cómo encajarán Griezmann, Joao Félix, Luis Suárez, Correa...?

Gustavo López se mostró con ganas de ver a Griezmann y ver cómo funciona el Atlético de Madrid con él. "No va a ser fácil el encaje de todos los futbolistas creativos que tiene ahora el equipo. No me sorprendería que saliese de inicio frente al Espanyol porque está físicamente en condiciones", dijo del futbolista francés, que podría jugar de nuevo sus primeros minutos como 'colchonero' frente al cuadro catalán.

El Atlético de Madrid ha acumulado una gran cantidad de futbolistas ofensivos en su plantilla: Correa, Joao Félix, Griezmann, Luis Suárez, Cunha... Gustavo dijo que para que jueguen los tres primeros tienen que sacar a otros. Correa está en un gran momento de forma, Carrasco, Lemar, de Paul... "El que arranca por detrás, de momento, es Joao Félix. Veremos a medida que vayan pasando los partidos que es lo que quiere Simeone. Todos en el once titular no van a entrar", dijo del futbolista portugués.

Las miradas van a estar puestas en Antoine Griezmann y en pensar si podrá volver a estar al mismo nivel de forma que años atrás cuando jugaba en el Atleti. López señaló que no va a ser sencillo, pero cree que va a responder a las expectativas. Dijo que va a responder a las dudas y al nerviosismo que está generando. "La afición puede reprocharle las formas en las que se fue, pero no el compromiso que tiene con el Atleti", apuntó respecto al futbolista francés.

Por último, en cuanto al tema Griezmann, dijo que la mejor forma de volver es con goles, buenas actuaciones y la felicidad de que en el campo pueda dar lo mejor de sí. "Siempre quiso volver al Atlético de Madrid. Es un líder dentro del vestuario y es alguien que el 'Cholo' quiso para su equipo", concluyó del delantero francés.

Respecto a Joao Félix, el delantero portugués está ante la oportunidad de engancharse a la plantilla. Gustavo señaló que ya son tres años y tuvo tiempo de sobra para coger los automatismos de Simeone. "Esta tendría que ser su temporada, pero veremos si eso es así. Ha demostrado 'chispazos' e intermitencias", afirmó.

Presentes en tres competiciones, hay muchos torneos en los que todos van a tener momentos a lo largo de la temporada. Los pocos o muchos minutos que tenga un jugador, se los va a tener que ganar porque Simeone no regala nada, dijo Gustavo. Ahí está la personalidad del futbolista.

Para el analista de la Cadena SER, es una realidad pensar que el Atlético de Madrid es el principal candidato al título. "No vendió a nadie y encima se reforzó. Eres el actual campeón de Liga, tienes a todas tus estrellas y además fichas muy bien. Encima, jugadores como Real Madrid o Barcelona se han minimizado con las salidas de Sergio Ramos o Leo Messi", finalizó López.