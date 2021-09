Iturralde González explica el motivo del gol anulado a Lemar: "Es fuera de juego de Suárez por interferencia"

El VAR anuló en el minuto 53 un gol al Atlético de Madrid por fuera de juego. Era Thomas Lemar el que mandaba el balón al fondo de las mallas. De primeras, los colegiados lo dieron por válido, pero desde el videoarbitraje avisaron a Martínez Munuera para que fuera a verlo al monitor.

Los jugadores atléticos que se encontraban en el RCDE Stadium no entendían los motivos de esa revisión y el motivo por el que no era válido ese tanto anotado por el jugador francés del Atlético de Madrid. Tras mirar la pantalla no por mucho tiempo, la decisión definitiva fue la de señalar de fuera de juego.

Este no se produjo ni por el jugador que dio la asistencia ni tampoco por el que la mandó al fondo de las mallas, sino que fue Luis Suárez al querer intentar participar en la jugada.

Iturralde González explicó en Carrusel Deportivo el motivo: "Anula el gol por fuera de juego de Luis Suárez por interferencia, el VAR llama a Martínez Munuera porque es una cosa interpretativa". Tras esa explicación quedó resuelta la jugada, pero sin lugar a dudas será una de la polémica de la jornada.