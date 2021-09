Los comisarios de la FIA han emitido su veredicto sobre lo ocurrido hace unas horas en el circuito de Monza: el culpable del accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton ha sido el holandés. El castigo es una sanción de tres posiciones para el próximo Gran Premio en el circuito de Sochi, en Rusia.

Verstappen y Hamilton protagonizaron un espeluznante accidente en la vuelta número 27 del GP de Italia que gracias a la seguridad de los monoplazas no acabó con un trágico final. El británico vio como la rueda trasera del Red Bull se le posicionaba por encima de su cabeza, dejándonos una de las imágenes más espeluznantes de la temporada e incluso de la historia de la Fórmula 1, tal y como lo advertía el comentarista de El Larguero, Pedro de la Rosa en la retransmisión de la carrera.

🚨🏁 ÚLTIMA HORA | Max Verstappen es SANCIONADO con 3 posiciones en el #RussianGP tras el accidente con Hamilton en #MonzaGP pic.twitter.com/zlVXvi7Gus — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 12, 2021

Las declaraciones de Hamilton y Verstappen

Tanto el holandés como el británico no se quisieron callar y acusaron al otro de la gravedad del accidente. Así se pronunciaban ambos.

Lewis Hamilton: "Salí, vi que Daniel (Ricciardo) me pasaba, Max venía, me aseguré de dejar la distancia de un coche por fuera para él. Entré en la curva 1, estaba por delante, y estaba por delante entrando en la curva 2. Entonces, de repente, se me echó encima. Hoy él no quería ceder. Sabía lo que iba a pasar al entrar en la curva 2. Sabía que iba a pasar por encima de los bordillos. Pero aun así, lo hizo".

Max Verstappen: "Es desafortunado lo que ha sucedido. Sabíamos que iba a estar ajustado en la curva uno. Estábamos muy cerca en la frenada porque me echó hacia afuera; él siguió yendo a la izquierda para estrangularme y hacerme ir fuera de pista", comentó en DAZN tras la carrera. Solo quería seguir. Tuve que coger la salchicha porque no había espacio y por eso nos hemos tocado".