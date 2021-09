Víctor Resco: "Es imposible combatir con un incendio de sexta generación"

El incendio de la Sierra Bermeja, en Málaga, ya ha devorado seis mil hectáreas y ha provocado la evacuación de varias localidades, entre ellas las de Jubrique y Genalguacil. Tras la petición de la Junta de Andalucía, la UME ha acudido en la ayuda de las labores de extinción de este fuego al que el presidente Juanma Moreno declaró se sexta generación y "casi inédito en los últimos años en Andalucía y probablemente en España".

Moreno destacó que es "tremendamente complejo, de enormes dificultades y que hacía mucho tiempo que no nos enfrentamos a uno de estas características". Ante esto, por los micrófonos de 'Hora 14 Fin de semana' ha pasado Víctor Resco, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida, para explicar qué supone un incendio de estas magnitudes en la Sierra Bermeja andaluza.

¿De qué hablamos cuando decimos incendio de sexta generación? ¿Qué es un incendio de sexta generación?

"Son los más violentos y están caracterizados porque pueden tener un comportamiento muy errático que puede llegar a poner en peligro la seguridad de todo el dispositivo de extinción e incluso de toda la gente que pueda estar allí. Son incendios que están caracterizados por la formación de un pirocúmulo, es decir, desde el propio incendio libera tanta energía que te genera una nube, genera una tormenta. Si nos imaginamos una chimenea que tiene un tiro muy grande. Esa columna de humo es como si fuéramos un tiro de la chimenea que le da una potencia increíble al incendio. Es una tormenta, es decir, puede descargar rayos y puede generar nuevos frentes a través de las descargas eléctricas. Es decir, es un incendio que se puede multiplicar a sí mismo. El problema es cuando se pircúmulos se transforma en pirocúmulo-nimbo que es cuando esa columna convectiva, cuando esa nube revienta, cuando esa nube se desploma. Porque entonces la columna de aire baja desde la atmósfera hasta la tierra y eso es lo que hace es que dispara al incendio en todas las direcciones, con una velocidad extrema y con un comportamiento muy errático, poniendo en seguridad, como comentábamos antes, la vida de las personas que puedan estar en el trayecto".

Esto hace dificilísimo su extinción. ¿Cómo se pueden combatir?

"Es imposible. De todas formas, no es necesario llegar a un incendio de sexta generación para tener un incendio inextinguible. En realidad, cuando tenemos las llamas que están más allá de los dos metros y medio, más allá de los tres metros, el incendio genera tanta energía que por más que le echemos agua le estamos haciendo poca cosa. De hecho, los bomberos catalanes han calculado que, por ejemplo, el 75 por ciento de las descargas que hacen los aviones son de una utilidad muy limitada. Los incendios se tienen que combatir antes de que se generen. Es decir, hay que invertir más en prevención que no en extinción. Por ejemplo, en el incendio que tenemos ahora en Málaga, en la Sierra Bermeja, los estudios que se han hecho nos indican como de forma natural que en esa zona cada 15 años había incendios. Esto quiere decir que cada 15 años había un incendio que por decir de alguna forma limpiaba o eliminaba todo el matorral de la zona y entonces impedía grandes acumulaciones de combustible en grandes acumulaciones de vegetación. Eran unos combustibles que hacían una roza, un desbroce y que eliminaba la competencia y los árboles no les hacían ningún daño ese tipo de incendio, al revés, era como un riego para esos árboles porque les eliminaba la competencia. Entonces, los incendios de forma natural son un componente del ecosistema que regulaba la dinámica del ecosistema, pero que con nuestra reacción de hay un incendio, vamos a apagarlo. Lo que hemos hecho es que en lugar de que un incendio cada 15 años, que sería lo natural, dejamos que pase mucho tiempo y por lo tanto se va acumulando mucho matorral, mucha vegetación, y eso hace que luego la carga de combustible sea muy elevada".

Entonces ahora... ¿sólo nos queda esperar a la lluvia?

"Claro, cuando tenemos estos incendios que son tan grandes y que tienen un comportamiento tan desbocados, entonces esta generación son completamente inabordables. Lo único que podemos esperar hacer es esperar a que las condiciones meteorológicas mejoren".

¿Y cómo se podían haber prevenido?

"Por un lado, podríamos recuperar el régimen natural de los incendios que comentábamos antes. Pero también hay dos componentes que son esenciales: uno es el cambio climático y el otro es el abandono rural. Y estos dos elementos están interrelacionados porque el cambio climático todos sabemos que está causado por la industrialización. Y esa industrialización fomentó que se abandonaran los pueblos por las ciudades, por las zonas industriales, y eso ha repercutido en que la carga de combustible aumente mucho, que la carga de vegetación aumente mucho. a nivel de paisaje muchísima continuidad de todo lo que es el bosque que normalmente tendríamos zonas de cultivos intercaladas que romperían la continuidad de ese combustible y por tanto dificultaría la propagación del incendio a escala de paisaje. Esto se ve en el cambio climático en que lo que hace es que aumenta la disponibilidad de combustible. Es decir, si tenemos mucha más árboles que antes y tenemos el cambio climático, vamos a tener la masa más estresada, por lo tanto, zonas que de forma natural podrían actuar de cortafuegos, como pueden ser vaguadas y fondos de valle que que normalmente estarían más húmedas. Como estamos en este escenario del cambio climático van a estar más secas y por tanto van a favorecer la propagación del incendio, incluso en estas zonas que actuarían como cortafuegos natural".

¿En qué momento podemos saber que este incendio forestal va a convertirse en un macro incendio de este tipo? ¿Hay forma de saberlo con cierta antelación o los bomberos lo descubren cuando ya lo tienen delante?

"La ciencia de la propagación del comportamiento de los incendios ha avanzado mucho. El primer artículo publicado es de 1930. Por eso muchas veces oímos hablar a los bomberos que dicen que el incendio potencial de esta zona es tal, en base a donde se ha propagado el incendio tú puedes prever la evolución natural que va a tener ese incendio. Lo que sí que puede resultar más difícil de prever es si te va a formar una un pirocúmulo, en qué momento se va a desplomar ese pirocúmulo, los focos secundarios que se puedan generar porque saltan por el viento o por los propios rayos del incendio. Estos son los elementos que son más difíciles de predecir".