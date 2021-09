"Nunca me compraría un niño": el alegato de Bob Pop contra la gestación subrogada

Bob Pop ha vuelto una semana más a Hoy por Hoy con sus listas. Si hace apenas una semana estrenaba su sección buscando el cuarto concepto que pondría en su vida junto al amor, el dinero y la salud, en esta ocasión ha tratado de descubrir cuáles son las cosas en las que no invertiría la sociedad su dinero si fuese multimillonario. Una sección que abría él mismo explicando que nunca se gastaría el dinero en un coche: "No me interesa nada. De hecho, no tengo ni carné de conducir".

En su lugar, Bob Pop prefiere desplazarse por tren o por taxi. Y es que, tal y como ha reconocido en declaraciones a Àngels Barceló, tampoco se compraría una moto, un yate o un avión privado: "Me parece un gasto absurdo e innecesario". El escritor tampoco se gastaría dinero para implantarse pelo en la cabeza, aunque no le diría que no a pagar por repoblar nalgas y piernas: "Yo lo pondría de moda. Me haría muchas fotos en Instagram. Sería un fracaso para la humanidad, pero un éxito para mi notoriedad".

El alegato de Bob Pop contra la gestación subrogada

Tampoco viajaría al espacio porque considera que es como subirse a un ascensor y bajar del mismo demasiado rápido ni se haría cirugía plástica: "A mi edad ya es una tontería". Entre otras cosas, el escritor reconoce que, si tuviera todo el dinero del mundo, no se compraría una edición entera de sus libros y la escondería en un garaje para demostrar ante el mundo que está siendo un escritor de éxito. Un plan que parece completamente disparatado pero que, sin embargo, reconoce conoce a algunas personas que lo han hecho.

Después de hablar sobre todas estas cosas que jamás se compraría su fuera millonario, Bob Pop ha reconocido que nunca se compraría un niño o una niña: "Nunca pagaría por explotar a mujeres". Bajo su punto de vista, fomentar este negocio supone no dedicar esfuerzos a ayudar a que la adopción sea más sencilla en nuestro país: "Si dedicamos esfuerzos legislativos a quitarle barreras a esto que me parece una barbaridad como es la explotación de las mujeres, no estamos dedicando esfuerzos legislativos ni políticos a facilitar la adopción a todo el mundo".

Bob Pop dice no a un retrato de Antonio López y a una producción de José Luis Moreno

Entre el resto de cosas por las que no pagaría si fuera millonario, Bob Pop reconoce que no pagaría para que Antonio López le hiciera un retrato. No porque no valore su arte, sino porque no le gustaría tenerle tantas horas en el salón de su casa.

El escritor tampoco se autoproduciría un disco ni contrataría a un guardaespaldas para protegerle de quienes le agredan al grito de "maricón". No se dejaría las luces de casa encendida ni invertiría en una producción de José Luis Moreno.