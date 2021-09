Ribera responde a las eléctricas y dice que "es probable" que Red Eléctrica no autorice el cierre de nucleares

El precio de la luz está escalando casi a la misma velocidad que escala la tensión entre el Gobierno y las empresas de producción eléctrica. La cronología es la siguiente: la factura de la luz sube descontroladamente, tanto que mañana miércoles España batirá el récord de precio por megavatio hora. Ante esto, el presidente del Gobierno anunció ayer que el Consejo de Ministros obligará al sistema eléctrico a devolver una parte de los ingresos extraordinarios vinculados a la subida en el precio del gas natural. La reacción no se ha hecho esperar: las empresas eléctricas a través del foro de la industria nuclear amenazan con cerrar las centrales nucleares para abaratar la luz. En Hora 25 hablamos con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.

La reacción de las eléctricas

Están teniendo una primera reacción que merece un análisis con contexto. Creo que esta primera reacción en caliente hay que tomarla con prudencia.

Creo que están intentando defender sus posiciones, no se corresponden con la realidad. Yo creo que las medidas que vamos a tomar ofrecen una rentabilidad asegurada. El precio del CO2 está calculado al mismo nivel que cuando se cerró el calendario de cierre de las nucleares. Prefieren que no haya medidas que aminoren su beneficio, pero tienen que hacer un análisis detallado de este proyecto de ley. Hay que ser prudentes.

Sí, yo informé a las eléctricas antes. No con todo el detalle y me expresaron que no les gustaban. Pero conocen la realidad del país, entienden que la situación es complicada, no solo en España, sino en otros países.

En el sistema eléctrico hay algo importante que es la garantía del suministro. Esto es lo que hace que la legislación prevea si es posible o no cerrar cualquier central. Si hay un propietario de una central que quiere cerrarla deberá notificarlo y habrá que ver si es compatible o no con el suministro. Es muy probable que dado que se cuenta con una previsión de cierre de las centrales, es muy probable que Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es necesario.

Es muy probable que no sea posible cerrar las nucleares. A veces se pueden producir incidentes que hacen que se reduzca la producción. No creo que se pueda bajar la carga tan rápidamente. El Consejo de Seguridad Nuclear está pendiente y sería temerario pensar que estuvieran tomando ese tipo de comportamiento. Pedimos que nos informen si han detectado una cosa extraña.

Me resulta llamativa una declaración así sin que hayan visto el texto, hay una referencia al CO2 y sobre eso tienen más rentabilidad. Estas declaraciones merecen una declaración reposada.

Me parece muy bien que sean auditados. Yo creo que lo más importante es que primero estudien lo que ni siquiera han visto y que sean congruentes con el proyecto de aminoración de CO2 porque está desfasado.

La subida descontrolada del precio de la luz

Yo creo que el precio de la luz al alza en los mercados internacionales y mayoristas está siendo congruente, generalizado en todos los países. Tenemos a Alemania y Dinamarca con precios muy altos, nunca los han visto así. Yo creo que es algo casual.

Lo que ocurre es que cada oferente calcula a qué precio se va a atajar el mercados marginalista e intenta maximizar la oferta. Los costes operativos de la hidroeléctrica están muy por debajo y por eso genera perplejidad. No es razonable que los consumidores paguemos la diferencia. Hay que retirar parte de los beneficios de las eléctricas para que todos paguemos el precio de la luz.

La tramitación de la ley

La tramitación completa del proyecto de ley nos permitió ver la realidad de la situación. Creo que estamos en una situación diferente, es una medida temporal, asociada al rally alcista y necesitamos intervenir inmediatamente.

Las palabras de Ribera y la "empatía social"

Me di cuenta que no supe comunicarme bien. En aquel momento era muy importante trasladar un mensaje a la comunidad europea, que seguiríamos haciendo cosas, pero nunca al margen del mercado interior europeo. Insistí en que no podíamos proponer cosas contrarias al derecho europeo. Enumeré una serie de cosas que siento que pasaran desapercibidas.

Las compatibilidades con el derecho europeo

Estamos convencidos de que lo que hemos hecho es compatible con el derecho europeo. Esto no significa que quien considere que hay algún resquicio y quiera recurrirlo lo haga. Pensamos que si no hay una circunstancia como esta en la que esté justificada este tipo de recuperación creemos que no es discriminatorio, es temporal, que está asociado al precio del gas natural.

El bono social

Esto afectará a los hogares con la tarifa de último recurso. No podemos intervenir en las tarifas liberalizadas. La ley lo que prevé es que se produzca una actualización casi automática, la responsabilidad hoy es aplanar el crecimiento de la factura de gas en estos trimestres. El paquete fiscal está pensado para el año fiscal. Lo que tenemos que pensar es en el horizonte de diciembre. En estos momentos no se descarta ninguna medida que permita acompañar a los españoles en un momento complicado. Si se sigue manteniendo esta situación excepcional lo mantendremos.

Debería ser automático y las tarifas que tienen derecho al bono social deberían recibirlo y denunciarlo en caso de no ser así. Es cierto que en el ministerio nos llegan este tipo de requerimientos, lo que suele haber es problemas para ver quién es beneficiario. El apoyo de los servicios sociales y de las organizaciones del tercer sector es muy importante. La obligación es clara por parte de las compañías, si hay algún tipo de duda o fallo hay que ponerlo encima de la mesa.

La posición del PP

El PP es el partido que incrementó la fiscalidad, generó mayores costes al sistema y que sin embargo votó en contra de la disminución del IVA y propone lo que propone, llevando el trampantojo a los presupuestos. Una cosa que es llamativa es que aparentan estar mucho más preocupados por los beneficios de las eléctricas que por la situación de los ciudadanos.

Sánchez siente esto como un asunto sensible en un momento de recuperación en el que las familias se tienen que sentir acompañadas y ha estado muy pendiente de todo. Siento su total compromiso e implicación.