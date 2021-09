"Le amonesto y veo que me viene un tío de dos metros": Iturralde desvela qué pasó en su episodio en Mestalla

Veo que estos días estás justificando que se añadiesen 10 minutos en el partido del Atlético de Madrid. Yo que tengo muchos años, y recuerdo que en un Recreativo-Real Madrid del año 2008 en el que hubo tres expulsiones y seis cambios. ¿Qué justificación hay que para añadieses 2 minutos? ¿Se te marchaba el avión?

Del 2008 tengo una memoria que no sé... Yo dudo que haya descontado dos minutos. Lo habrá mirado en Google. Yo dudo que haya descontado dos minutos. De todas maneras, que yo lo hecho mal no quiero decir que Martínez Munera lo haya hecho mal. Si él tenía que descontar 10', es que tenía que hacerlo. Es más, poco me parecen.

Háblame de esa tarjeta amarilla que le sacaste a ese chico alto del Valencia que os quedáis congelados tú y él unos minutos ahí con la tarjeta. Por favor, recuerda ese momento. Eres grande.

Por el acento acento es un chico marroquí. Es increíble la afición que hay en Marruecos al futbol español. Yo me quedé alucinado. Estuve hace poco y todavía me conocían. No he visto país más aficionado al fútbol que Marruecos. Lo explico. Fue un Valencia-Mallorca y justo antes pite un penalti a favor del Mallorca. Y fue 0-1, era sobre el minuto 80. Después de pitar ese penalti va Zigic y se tira. Yo le amonesto y veo que me viene un tío casi de dos metros... Yo miré a un señor de la grada y me quedé fijo y con la tarjeta arriba. Y dije... Si bajo el brazo le tengo que expulsar. Y así fue, me quedé ahí diciendo que hasta que no se marchase no bajaba el brazo. Yo miraba al frente y pensaba eso.

¿No se podría instaurar el reloj parado como futbol sala?

No, sería otro deporte. 90' a reloj parado igual nos vamos a partidos de tres horas. Lo que hace falta es más cultura deportiva en los futbolistas, fingir menos contacto, menos lesiones, y que se añada lo que hay que añadir.

¿Qué plato te gusta cocinar más?

Yo disfruto con las cosas sencillas. Para mí, unas vainas al vapor son como unas angulas.

Opinión sobre las nuevas reglas probadas por la FIFA en el europeo sub-19.

Son tiempo parado, sacar con el pie... Se llevan haciendo un montón de tiempo pero no van a llegar a buen puerto creo.

¿A qué tres árbitros te llevarías a una isla desierta?

A Díaz Vega, a Stefano Braschi, que era mejor árbitro que Colina pero era pequeño y tenía pelo, y me llevaría a Elizondo, que pitó la final del cabezazo de Zidane y estuvimos en algunos torneos juntos y nos hicimos amigos. Españoles... Díaz Vega, López Nieto que es totalmente diferente, y Fernando Marín. Discutiríamos en la isla sobre el reglamento seguro, porque es muy interpretativo todo.

¿En este arbitraje moderno, serías buen árbitro? ¿Eres mejor en el césped o comentando?

Todo el mundo me dice que soy mejor comentarista que árbitro. ¿Si sería mejor? A mí no me gusta ser abuelo cebolleta. Todo lo nuevo es mejor que lo viejo, tienen más medios para ser mejor. Lo ves hasta en el atletismo, que ahora baten los récords porque tienen más medios. Ahora están mucho más preparados que nosotros. Otra cosa es si este arbitraje, con esta personalidad, alguno triunfaría en el arbitraje nuestro.

La pregunta de Pacojó. ¿Qué tres periodistas de la SER te llevarías a una isla desierta?

A Talavera para discutir, a Jordi Martí por su ironía y a Marta Casas, porque hay que apoyar de una vez por todas que el periodismo femenino es igual que el periodismo masculino. Hay que darle valor, no por ser mujer, sino porque es muy válido. Y otra cosa, un cuarto me llevaría: de comodín, para volcar mi ira, a Palacio.

La pregunta de Jordi Martí. Más que tres preguntas le quiero hacer tres amonestaciones. Usted siempre nos regaña cuando halagamos a los jugadores jóvenes de La Masía. No le he escuchado hacerlo con Vinicius, que todavía no es una estrella. Pregunta dos. ¿En tu trayectoria nunca ha conocido un favoritismo para el Real Madrid? Y la tercera. Va de burofax. Se le ha mandado un burofax requiriéndole los pimientos que prometió.

Los pimientos los tendrán. Lo de Vinicius no lo hago por una cosa: porque ha sido muy atacado siempre. En cambio, todos los jóvenes de La Masía no he visto a ningún periodista catalán atacándoles, algo que si he visto a los periodistas de Madrid. Pero sí, me meto con los periodistas catalanes porque todo lo suyo parece mejor. A lo del favoritismo del Madrid... eso conlleva por detrás una gran carga de ser menor.