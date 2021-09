Maroto, sobre la abstención del PP y los derechos de familias LGTBI en la UE: "Es una trampa de la izquierda"

El PP se abstuvo ayer en la votación de la Eurocámara para reconocer que las familias LGTBI tengan los mismos derechos en los países de la UE. Hoy en el Congreso de los Diputados, Pablo Casado ha exhortado a Sánchez que su Gobierno es "el más radical de la historia democrática de España", todo mientras el partido que preside sigue bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Además, el PP dará libertad de voto a sus eurodiputados en la votación que se celebra mañana en el Parlamento Europeo. Una votación para regular la violencia contra las mujeres como delito criminal europeo, es decir, que todos los códigos penales tengan que incorporarlo. Ante esta política de rotura de puentes y absoluta lejanía para llegar a cualquier tipo de consenso, Aimar Bretos entrevista al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.

La mesa de diálogo con la Generalitat

De momento solo ha sido una tomadura de pelo. Una parte solo quiere hacer publicidad de que quieren el referéndum y la otra parte, Sánchez, solo quiere estirar el chicle porque quiere mantenerse en La Moncloa. Las imágenes de cómo se ha humillado hoy a Sánchez y a todos los españoles por la retirada de la bandera una vez se ha ido. No es una mesa de negociación entre gobiernos, sino entre partidos. El gesto que se llevan los españoles es que se ha retirado la bandera y lo quiero denunciar, que Sánchez lo permita. Flaco favor hace excepto a sí mismo.

Yo analizo los hechos. Es importante no engañar a nadie. Son 40 años en Cataluña de sufrimiento, desencuentro y crispación, también de riqueza y de empleo. Estoy a favor del encuentro siempre, de lo que no estoy a favor es de sistemas como hemos visto hoy. Lo de hoy es un espacio de propaganda que ambas partes utilizan. El mismo Sánchez que dijo que hemos vencido al virus o que dijo que nunca indultaría a los presos ahora quiere alargar esto.

Primero vamos a pensar en lo nuevo de hoy. Se han hecho una foto para decir que se han reunido y que se van a volver a reunir. La necesidad de los políticos de escenificar una foto es muy diferente a poner una solución en Cataluña. Nosotros la receta que tenemos es como mínimo el respeto de las leyes. Desde el momento que hay una parte de la mesa que dice que "lo volveremos a hacer" y la independencia del resto de los españoles hay un problema.

Es un hecho incontestable y hemos hecho una reflexión que hacemos. La aplicación del 155 no ha tenido un efecto de aceptación. Hay una parte de la sociedad catalana que quiere que les dejen en paz. La opción de Arrimadas se desinfló. Si mañana hubiese elecciones en las que alguien dice que Alberto Fernández puede sacarles del independentismo sacaría muchísimos diputados más. Hay muchísima gente que fluctúa su voto en las elecciones y el voto útil es especialmente buscado si alguien se presenta como el que va a librar del independentismo.

El PP se negó a votar a favor de los derechos de las familias LGTBI

Esta es la pregunta por la que he accedido a hacer esta entrevista. El PP desde hace muchísimos años entendemos que todas las familias son iguales en derechos y oportunidades, junto a todas las familias, también las monoparentales y las integradas por personas del mismo sexo deben ser integradas de igual manera. Una de las estrategias que está utilizando la izquierda en el Parlamento Europeo es introducir temas para votar que el propio tratado de la UE impide que el parlamento regule porque son competencia de las naciones. El derecho de las familias es uno de ellos. Si el PP vota a favor está votando ilegalidades. La izquierda hace esto para decir que el PP está en contra de los gais, es una verdad a medias que se convierte en una mentira. Es como si la izquierda nos hace votar sobre los kilómetros de AVE.

Hay algunos temas donde los estados son competentes en exclusiva y por tanto se fuerza al PP a incumplir la ley o decir que el PP del año 2021 está en contra de los derechos de las familias. En ocasiones en el Parlamento Europeo se vota por siglas o por países. Hay ocasiones en las que el PSOE y el PP votan juntos. La cuestión mollar es que para el PPE este asunto es muy viejo, muy rancio y muy caduco. El centroderecha europeo compartimos una serie de valores también en el ámbito de la diversidad sexual. El discurso que hacemos es un discurso completamente europeo. La izquierda está haciendo trampas con el texto de la Eurocámara, hacen un flaco favor que debe unir a todos los europeos.

El precio de la luz y la amenaza de las eléctricas

No creo que la solución sean los pulsos, ni las medias trampas. Trasladar el coste de la luz a los combustibles significa hacer trampas y hacer un engaño, es bajar el precio de la luz para que en primavera vuelva a subir. Es una jugarreta.

Estaríamos a favor si no repercutiese en el precio del combustible. La propuesta de Sánchez es: cojo los costes de las eléctricas y se las cargo a las empresas del gas y combustibles. La bajada de la luz puede hacer que acabemos pagando más en abril y va a tener un efecto de subida en el gasoil. La propuesta del PP es más sencilla: además de reducir los impuestos lo que hay que hacer con todos los componentes que no están en la factura de la luz es trasladarlo a los presupuestos del Estado. Lo que el PP propone es que en vez de cargarles la patata a empresas de combustible y gas es cargarlo a los PGE.

La implosión del PP de Madrid

El congreso del PP de Madrid es en 2022. Yo creo que Ayuso ha hecho una aportación muy valiosa al partido. Hemos repetido mil veces que contra Sánchez hay una receta que es votar unidos. Ayuso ha demostrado por la vía de los hechos que la agrupación del voto en torno a ella ha podido contra Sánchez. No he recibido ninguna invitación para la fiesta de Aguirre. No milito en el PP de Madrid. Milito en el PP de Castilla y León.