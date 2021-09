Alfredo García, operador de un reactor nuclear: "Una central nuclear se tarda en parar unas 12 horas"

La amenaza de las eléctricas de cerrar sus centrales nucleares, en caso de que el Gobierno siga adelante con las medidas para controlar el precio desbocado de la luz, ha puesto en el centro del debate la entidad misma de la energía nuclear. Mañana marcará el precio mayorista más caro de toda la Unión Europea, un total de 190 euros por megavatio hora. Pero son muchas las preguntas que surgen a partir de la generación eléctrica de este tipo ¿cómo funciona una planta nuclear? ¿Qué trabajo concreto hace un operador de reactor? Para responder a estas preguntas hablamos en Hora 25 con Alfredo García, operador y supervisor de un reactor nuclear en la planta de Ascó en Tarragona e ingeniero en Telecomunicaciones.

El trabajo en una central

Un operador es un piloto, maneja los mandos del reactor. Hay un jefe de sala de control que coordina el trabajo del operador de turbina y de reactor. Supervisamos la operación segura de la planta en condiciones seguras y en condiciones de emergencia.

Somos más de 1.000 personas. Aunque no lo parezca somos mucha gente trabajando. En el turno de noche somos menos de 100.

Somos una central térmica, generamos un vapor que está conectado a una turbina y esa turbina está conectada con un generador eléctrico que produce más de 1.000 megavatios de potencia durante ciclos muy largos, en torno a un año y medio sin parar. Ese calor que se producía tradicionalmente con carbón y gas, nosotros lo hacemos lo energía nuclear. Nosotros rompemos núcleos de uranio 235 que al romperse generan otros productos de fisión que son radiactivos, pero al mismo tiempo generan calor que es el que aprovechamos para generar vapor.

El reactor nuclear es una vasija que tiene forma de cápsula, ahí dentro está el combustible que tienen unos cuatro metros de altura y dentro de esos elementos están formados por varillas donde están los elementos de uranio. Ahí se producen las fisiones, pero al mismo tiempo se generan neutrones que hacen reacción en cadena.

¿Puede explotar una central nuclear?

"Uno de los mitos dice que una central nuclear pudiera explotar como una bomba atómica es físicamente imposible"

"Una explosión nuclear es completamente imposible. Ha habido explosiones de vapor, con fuga de material radioactivo, pero nunca una explosión nuclear, ni se puede producir"

La vasija tiene 10 centímetros de grosor. Estamos trabajando a altas temperaturas. Todo está contenido dentro de un gran edificio de contención con forma cilíndrica que tiene un recubrimiento interior de acero inoxidable. Este edificio está hecho para resistir accidentes internos y externos, es decir, un avión de pasajeros puede impactar y no pasaría nada. Es un auténtico búnker. En caso de un accidente en el que el refrigerante no funcione se empezaría a derretir, se fundió el material dentro de la vasija y si se genera oxígeno es explosivo.

Si Chernóbil hubiera tenido un edificio de contención como el que tienen todas las centrales españolas probablemente no se conocería. Un accidente como el de Chernóbil no es reproducible, ahí nadie tuvo que hacer ningún cambio de diseño. En España no cambió la forma de funcionar porque esas medidas de seguridad que no tenía Chernóbil, sí las tenía Ascó.