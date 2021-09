Alexia Putellas, sobre si el Barça pidiese al equipo femenino una rebaja salarial: "Estaríamos dispuestas"

La mejor jugadora de Europa, Alexia Putellas, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado. La capitana del Barcelona ha repasado los mejores momentos de la temporada pasada así como el momento en el que se alzó con el premio a mejor futbolista del momento. "Ahora es superar ese listón esta temporada y estamos trabajando desde el principio muchísimo para que así sea", ha destacado de cara a este nuevo curso.

Asimismo, Alexia también ha hablado sobre la salida de Leo Messi del club, así como las rebajas salariales que han adoptado Piqué, Jordi Alba y varios jugadores del equipo masculino. "Estamos dispuestas a ayudar en lo que haga falta. Hasta el momento no ha hecho falta. Y tampoco sé cuánto podríamos ayudar en ese aspecto económico, pero nosotras somos conscientes de que lo que queremos es que esta situación pase cuanto antes", ha explicado en la SER la centrocampista blaugrana.

¿Cuánto dura el subidón de ser nombrada la mejor jugadora de Europa?

Te diría que esa tarde que se comunica todo. Recibes miles de llamadas y mensajes y poco más, porque al día siguiente ya tienes que entrenar y preparar el partido.

De los mil y un mensajes que has recibido Alexia... ¿Cuál es el que más has visto, el que te saca una sonrisa todavía tiempo después?

No te podría decir uno en concreto, pero es que al final, ver que tanta gente se alegra por ti, sentir que piensan que es justo que te lo den, que representas bien a todo el colectivo, pues la verdad que te hace sentir orgullosa.

¿Qué se siente cuando dicen "mejor jugadora de Europa" y detrás pronuncian tu nombre?

La verdad es que estaba tranquila porque cualquiera de las tres que se lo llevara me hacía estar feliz, porque somos las tres del mismo club y creo que que era lo que se merecía el equipo por el nivel que llegó. Felicidad.

Lo tuyo ha sido un broche de una temporada realmente alucinante. ¿Eres consciente de la pasada que te has marcado y que os habéis marcado? ¿Dónde os habéis puesto y te has puesto el listón?

Pues ya está olvidado (risas). Ahora es superar ese listón esta temporada y estamos trabajando desde el principio muchísimo para que así sea.

Pero... cuando una es campeona de todo, ¿cómo afrontas una temporada en la que sabes que no se puede superar?

Lo más complicado ahora es volver a hacerlo, entonces, hacerlo una vez es muy complicado, pero repetirlo es aún más complicado. Esos retos es lo que nos apasiona, lo que nos motivan y a por lo que vamos. Siempre digo lo mismo, conseguir una temporada buena es relativamente, no fácil, pero menos complicado, pero estar cuatro o cinco años a un nivel muy alto... eso es lo realmente complicado.

Pero es que lo del año pasado no fue una temporada buena, fue una temporada excepcional. Fue una brutalidad.

El objetivo es volver a ese nivel. Dar lo mismo, trabajar más, porque lo mismo no sirve en este caso. Y bueno, llegar a los últimos meses para competir por todo.

"Lo digo bien orgullosa: ser del Barça es lo mejor que hay". Es una frase digna de una peli de esas de guerra de motivación.

Fueron unos días complicados, como ya sabéis. Quería transmitir el mensaje de sentirnos orgullosos y que siempre ha habido problemas, barreras, pero que el Barça siempre ha salido.

Dices que fue una época complicada, como culé. Ese fue tu discurso en la presentación del equipo. Déjame que te pregunte solo cómo se vivieron esos momentos complicados. ¿Cómo viviste el adiós de Messi? ¿Cómo ha vivido la revolución interna del club?

Soy del Barça y que el mejor jugador de la historia se vaya de equipo pues duele. Duele porque encima es del Barça. Es el fútbol, son ciclos y el Barça siempre va a estar ahí y ahora vamos a muerte con la situación que hay ahora.

Recién renovada hasta 2024. Tú que eres del Barça pero muy del Barça, ¿te ves todo lo que te queda de carrera en el Barça, en tu equipo, en tu club?

Esta pregunta nunca me atrevo a decir que sí, porque ya lo habéis visto, que en el fútbol nunca se sabe. Entonces mi deseo es exprimirme, dar lo mejor que tenga al club y hasta donde llegamos. Al final hay que ir con prudencia. Mi objetivo es dar lo mejor, exprimirme y que el club pues sea más grande.

Visto que el club va pidiendo rebajas salariales... a vosotras intuyo que no las habrán pedido.

Nosotras, junto a nuestros compañeros, somos los primeros que queremos que esta situación acabe cuanto antes, que el club vuelva a estar más sano, por decirlo de alguna manera, y estamos dispuestas a ayudar en lo que haga falta. Hasta el momento no ha hecho falta. Y tampoco sé cuánto podríamos ayudar en ese aspecto económico, pero nosotras somos conscientes de que lo que queremos es que esta situación pase cuanto antes. No sé cuánto ayudaríamos, pero si se diera el caso y así lo cree oportuno el club, pues estaríamos dispuestas.

El lunes presentasteis un proyecto para preparar lo que es la vida de futbolista tras el fútbol. ¿Alexia Putellas ya sabe qué va a ser de mayor o cómo va a ser el día después que diga esto se acabó?

Hasta ahora no me lo he planteado. Sí que me encanta esto, siento pasión por el fútbol.

¿Cómo imaginas ese día después? ¿Te imaginas un vacío?

Seguro, porque al final llevas una vida de estar pensando siempre en lo siguiente y llegará un momento que cuando ya no juegas pues ya no hay siguiente. Es encontrar lo que más te gusta dentro del del fútbol, no cerrarte puertas y en la formación puedes ser donde más disfrutas fuera del terreno juego.

¿Qué le pide Alexia Putellas a esa temporada?

Le pido a nivel no tan personal que se termine ya la pandemia, que volvamos a tener toda la capacidad de los estadios y luego a nivel personal seguir como hasta ahora, que los retos que me estoy proponiendo me motiven igual que hasta ahora. Y seguir disfrutando del día a día como lo estoy haciendo de este magnífico deporte.

¿Te imaginas ganar el Balón de Oro?

Por imaginar... creo que se lo debe llevar una jugadora del del Fútbol Club Barcelona, por lo que ya he dicho muchas veces, porque el nivel al que se llegó esta temporada no lo he visto en ningún equipo ni a ninguna jugadora. Creo que el Balón de Oro tiene que ir al Fútbol Club Barcelona.