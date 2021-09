"Griezmann, fuera del campo, es artificial. Es un actor y la gente atlética no le cree, no se lo compra"

La llegada de Griezmann al Atlético de Madrid ha levantado tantas pasiones como dudas. Su marcha del club rojiblanco hacia el Barcelona levantó ampollas en su día y parece que a día de hoy muchos lo recuerdan. En el sanedrín de 'El Larguero' con Manu Carreño, varios tertulianos hablaron sobre el tema del jugador francés a su vuelta al Wanda Metropolitano. Entre ellos Antón Meana, quien destacó que "Griezmann tiene que hablar en el campo, porque fuera del campo no habla de manera real".

"Creo que Griezmann tiene que hablar en el campo, porque fuera del campo no habla de manera real. Griezmann parece todo artificial, como que todo lo graba, como que todo lo piensa, todo está guionizado en su vida en general... cuando celebra un gol y hace como que saca el confeti, cuando baila con el dedo en la cabeza, cuando se graba "ya estoy aquí" con un vídeo de Instagram, cuando hace un sketch con Enrique Cerezo en el césped del estadio, cuando graba un documental con Piqué para decir que se queda 'La decisión'", ha enumerado Meana.

La reflexión de Antón Meana destaca que donde realmente tiene que sobresalir el ''8' rojiblanco es sobre el césped: "Me parece que todo de Griezmann fuera del campo es artificial. Es un actor y la gente no le cree, no se lo compra. Griezmann habla en el campo, cuando Griezmann es de verdad en el campo, cuando marca el primer gol del Metropolitano, cuando marca goles en una final de la Europa League y le da un título Atlético de Madrid, creo que en una final en Lyon. Entonces, el Griezmann de fuera creo que el atlético no le llega, porque el atlético es un seguidor real de verdad y Griezmann es un personaje artificial. Todo está creado alrededor de Griezmann. A Griezmann todos se lo preparan para que parezca una película de su vida. Y esa película yo percibo que el atlético no se la compra y sólo le compran lo que es real, su buen juego, sus goles".

"Lo de fuera ya les ha parecido una mentira y al atlético no se le engaña, el atlético es un sector muy real. Se levantan a pitar a Pepe y le van a pitar hasta el año 2037. No, no, no van a olvidarse jamás de que Pepe es un vikingo y le pitan en el amistoso del Metropolitano España-Portugal de junio. Le pitaron porque es que es un vikingo que llega aquí. Lo piensan ellos. Es lo que piensan", ha sentenciado.