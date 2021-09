Ingrid Betancourt: "Hubo voluntad de sacarme del circuito político"

Ingrid Betancourt nunca había tenido miedo. Lo tuvo por primera vez con 41 años, cuando las FARC consiguieron secuestrarla. El 23 de febrero de 2002 empezó un largo cautiverio que truncó la carrera de la mujer que aspiraba a presidir Colombia. Los seis años de secuestro acabaron con la operación Jaque que ejecutó el ejército colombiano, que marcó un antes y un después en un conflicto que ha durado 50 años.

El secuestro

Betancourt era una figura política en alza que había denunciado los vínculos entre el narcotráfico y la clase política de su país y el día en el que la secuestran no estaba acompañada por sus escoltas. Con el tiempo, ha juntado las piezas del rompecabezas y cree que su cautiverio no fue una casualidad. La convicción de que algunos estaban satisfechos con su secuestro la tuvo cuando escuchó, a los pocos días de comenzar su secuestro, que ella lo había provocado.

"Mi seguridad estaba en mano de mis enemigos. No fueron hechos fortuitos. Hubo voluntad de sacarme del circuito político. Cuando uno se enfrenta al sistema en Colombia, lo aplastan. Me llevaron a la boca del lobo y cuando me capturaron hubo una especie de pacto silencioso entre las FARC y la clase política corrupta. Compartían el interés de que yo no saliera de la selva. Para las FARC yo era la joya de la Corona, porque les daba exposición mediática y a la clase política corrupta le venía bien quitarme del ruedo".

"Lloré de rabia, no tenia cómo refutarlo. El conductor del vehículo en el que iba fue liberado pocos días después. Él explicó la verdad. Las amenazas fueron tan apremiantes que tuvo que salir del país y refugiarse en Francia".

"Sólo cuando hay un silencio de los fusiles, los colombianos empiezan a entender cosas. Entienden que hay gente que se ha enfrentado al sistema y ha pagado con su libertad y con su vida".

La libertad

La Operación Jaque marcó un antes y un después en el conflicto, porque la guerrilla no se recuperó de la liberación de Betancourt, junto a otros 14 rehenes. El impacto fue tal que dio pie a que se abriera la posibilidad de buscar la paz.

"Cuando aterrizo, la libertad me da mucho miedo. Me daba miedo volver a la vida. Dejé de ver a mis hijos cuando mi hija tenía 16 años y mi hijo tenía 13. Vuelvo a verlos con 23 y 19 años. Eran adultos. No me conocían, yo no les conocía. Yo había cambiado"

"Todos estos años después de la liberación fueron años de estar trabajando como una hormiga en reconstruir a mi tribu, a mi familia. Volver a construir el archivo de las memorias, comprender sus rabias, su violencia contenida, su dolor. Tratar de restablecer la comunicación del amor y de la certeza. Volver a ser mamá".

Su reencuentro con los secuestradores

En junio de este año, Ingrid Betancourt se reencontró con sus secuestradores. En el acto participaron personas que fueron secuestradas y ex guerrilleros. Ella les reprochó que mientras los secuestrados habían llorado, ningún exmiembro de las FARC se había emocionado al recordar el daño que hicieron.

"Las FARC tenían en gatillo fácil. Ejecutaban a secuestrados o los dejaban morir por no darles asistencia médica"

"Ellos reflexionaban sobre conceptos, pero no sobre realidades y experiencias. Lo que me queda claro es que las víctimas en Colombia somos los mediadores de la conciliación. A través de nosotros, pasa la reconciliación del país".