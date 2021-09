Felipe Reyes, sobre 'La Familia': "Jugábamos para divertirnos y competir, eso era lo único que pensábamos"

Felipe Reyes anunció este mes de junio su retirada a los 41 años. El eterno capitán del Real Madrid puso fin a una maratoniana carrera de 23 temporadas en las que consiguió 24 títulos a nivel de clubes (23 con el Real Madrid y una Copa del Rey con Estudiantes) y otros tantos más con la selección española. Reyes fue uno de los miembros icónicos de La Familia. El pivot ha sido campeón del mundo en Japón 2006, ha ganado tres Eurobasket en 2009, 2011 y 2015 y se ha colgado dos platas olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012.

Este jueves, tras su retirada, ha dado otra rueda de prensa más. Lo ha hecho en el programa SER Deportivos. Periodistas como Pacojó, Antoni Daimiel, José Ajero, Marta Casas o Lalo Alzueta han preguntado por el nuevo Real Madrid de basket, flamante campeón de la Supercopa Endesa, por La Familia...

Todas las preguntas

Empiezo yo. Pacojó, de SER Deportivos. ¿Qué campeonato de Liga ha sido es más especial que has jugado?

Por suerte son muchos y no me puedo quedar con una temporada solo.

¿Tú has calculado cuántas ruedas de prensa has hecho en tu carrera?

No lo sé, pero no muchas.

Pues yo te he preparado la última. Aquí empieza. Hola Felipe. Antoni Daimiel, de Cadena SER. ¿Qué quieres ser de mayor?

Quiero ser feliz, quiero disfrutar de la familia y seguir disfrutando de este deporte más maravilloso.

Hola, qué tal. Soy Lalo Alzueta, de DAZN. Dejas casi tres décadas de baloncesto profesional. ¿Qué echas de menos de ese baloncesto que tu jugaste en el siglo pasado?

(Risas). Me haces muy mayor. El baloncesto ha evolucionado bastante, pero yo no he notado un gran cambio. Siempre ha sido un baloncesto muy físico donde se ha ido mejorando técnicamente, pero ya está. El baloncesto del siglo pasado no tiene nada que envidiar al de ahora. Quizá hecho de menos que ahora no haya tantos jugadores nacionales y, hoy en día, es todo más complicado. Pero también es verdad que ahora vienen muchas estrellas a jugar a nuestro país.

Qué tal Felipe. Marta Casas, de SER Deportivos de la SER. ¿Qué es lo más raro de este mes de septiembre? Y la segunda. ¿Qué homenaje te has dado?

El homenaje ha sido el verano. He podido disfrutar al 100% sin tener que estar pendiente de cuidarme, de hacer deporte... de no llegar bajo de forma a la pretemporada. Lo más raro de un septiembre sin pretemporada... bueno, al final lo que más he notado es la Supercopa. Ver a mis compañeros jugar, competir, y no haber podido estar con ellos. Me he sentido raro, pero estoy super contento y feliz de haberles visto levantar la Supercopa. Y me alegro mucho por jugadores como Sergi Llull o Carlos Alocén. Vaya partidazo se marcaron.

Faustino Sáez, de 'El País'. ¿Alguna vez en las habitaciones de hotel habéis fantaseado con medallas? Gracias por esa carrera de leyenda.

Cuando éramos jóvenes y nos juntábamos para campeonatos y todavía no éramos nadie nunca pensamos lo que hemos conseguido a lo largo de estos años. Ha sido un sueño, ha superado cualquier expectativa. Nunca habíamos hablado de esto. Jugábamos para divertirnos y competir, y era lo único que pensábamos. Creo que esta generación, al llevar tanto tiempo juntos jugando, llegamos a la absoluta e intentamos impregnar nuestro espíritu de piña, de buen ambiente... pero la verdad es que ya lo había. Los que estaban lo pusieron muy fácil. No tuvimos que aportar gran cosa.

Hola Felipe, Xavi Saisó, de SER Catalunya. ¿Crees que Ricky es el líder natural de esta selección? ¿Cómo ves la renovación?

Está claro que Ricky está a un nivel altísimo. En los últimos campeonatos ha sido el líder en anotación, pero yo creo que la selección es más que Ricky. Vienen con mucha fuerza los hermanos Hernangómez, por ejemplo.

Hola, Ricardo González, de As. ¿El Felipe Reyes aficionado también es de coger muchos rebotes?

(Risas) Cuando hay cosas que no me gustan me pasa como en la cancha, que cojo algún rebote que otro, pero tengo que dar ejemplo a mis hijos.

Aquí José Ajero, de Movistar+. Ya sabes que aquí somos muy de Movistar Estudiantes. ¿Te has imaginado alguna vez que el Estudiantes pudiese retirar tu camiseta? En lo deportivo, mucha admiración.

A mí claro que me gustaría, sería un orgullo. Al Estudiantes le tengo mucho cariño. Allí empecé, allí me enseñaron y me dieron la oportunidad de jugar en el primer equipo. A mí me haría muy feliz, pero lo veo complicado. Sería feliz, pero no depende de mí y, aunque se que muchos aficionados del Estudiantes igual lo quieren, lo veo difícil.

Hola, Talavera, de la SER. Me gustaría preguntarte, una vez que pase el tiempo y comience a jugar un joven, cómo le contarías el legado que dejó Felipe Reyes.

Antes de nada, quería decir que estoy muy agradecido por como todos me habéis tratado siempre. ¿Qué le diría a un chaval que está empezando? Lo que le digo a todos los jóvenes. Que se divierta, que lo pasen bien, y que, si quiere conseguir algo en la vida, ya sea basket o otra cosa, hay que trabajar duro con los pies en el suelo, ser humilde y sacrificarse mucho. Esa es la base de todo en la vida. No hay que venirse abajo porque durante el camino hay muchos obstáculos que complicarán el objetivo, pero hay que seguir luchando para conseguirlo.

Este es el pequeño homenaje de esta primera ACB que vamos a tener que ver sin Felipe Reyes. Gracias por todo, por estar en SER Deportivos.

Gracias a ti, Pacojó, por el cariño y el trato a todos. Si alguna vez no os he podido atender, lo siento muchísimo, pero siempre lo he intentado y he respetado vuestro trabajo.