Ander Herrera, en El Larguero: "Lo que pase está temporada afectará para que Mbappé se quede"

Ander Herrera fue uno de los protagonistas de El Larguero tras su gran actuación en los primeros partidos de la temporada. El jugador español se ha convertido en un fijo para Pochettino gracias a sus 4 goles y 2 asistencias en estos partidos iniciales. El jugador vasco charló en El Larguero junto a Manu Carreño y Álvaro Benito sobre cómo está siendo esta temporada con el PSG y con Lionel Messi.

¿Cómo estás tras este gran comienzo de temporada?

"Contando con muchos minutos. He disputado seis partidos muy completos. Con el equipazo que tenemos cada vez que tengo la oportunidad lo agradezco mucho y lo intento aprovechar".

¿Sientes que sois el equipo al que más se le exige?

"Sí, no solo este año. Desde que llegue la exigencia que tenemos siempre ha existido. El año pasado hicimos semifinales y se consideró un fracaso. Desde que llegué ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido. Que esperen lo mejor de ti no tiene que ser algo que te frene".

Llevas más goles que cualquiera del tridente... ¿Qué les has dicho?

"Les he dicho que no se duerman, pero esto es muy largo. Si yo soy el máximo goleador del equipo malo será".

¿Percibes que sois el rival a batir?

"Lo que sí percibo cada día que cundo los rivales juegan contra nosotros es su partido del año. Eso a mí me gusta. Yo quería jugar con los mejores y me encanta ser el rival a batir. Sí que es cierto que en Europa el Bayern, el Chelsea, el Barça y el Madrid también lo son. Creo que es más a nivel nacional".

¿Cómo es la relación entre Messi- Neymar o Mbappé?

"Ves que se buscan y disfrutan mucho entre ellos. Los que estamos alrededor disfrutamos mucho aunque no nos la pasen. Ayer coincidieron los tres, pero para ser el primer día y pese al empate somos optimistas".

Últimamente la Champions la ganan bloques muy bien formados. ¿Vosotros lo sois?

"Creo que los equipos que han acabado peleando por todos los títulos son los equipos. A Messi, Neymar y Mbappé les veo superimplicados a la hora de ponerse el mono de trabajo. Que el número uno del mundo haga eso te inspira. Mi opinión es que primero debe ser el bloque y luego vendrán las individualidades".

¿Crees que tener una delantera tan potente os influye al resto de jugadores para mejorar?

"Por supuesto. El hecho de que todos estemos dando lo mejor de cada uno y que tengamos esa exigencia nos mejorará a todos y cada uno de nosotros. Con las tres bestias que tienes arriba no te puedes relajar ni un momento".

Sobre la lesión de Mbappé

"No parecía mucho porque no tenía muy hinchado, pero mañana le preguntaré. Hoy hemos tenido el día libre y no le he querido molestar".

¿Es Messi un líder dentro del vestuario o es un líder 'silencioso'?

"Efectivamente. En el futbol hay tipos de liderazgo. Hay de palabra, de capitán que anima y luego hay líderes dando ejemplo. Ese es Leo. Cuando llega a París y es el primero que está en el gimnasio, cuando él no se toma los rondos a cachondeo eso es un líder de ejemplo. Ver que el número uno no se tome nada a cachondeo hace que los más jóvenes digan: 'si el número uno está así, nosotros tenemos que seguirle'".

¿Te ves como titular el resto de la temporada?

"Por supuesto, tú como futbolista cuando empieza la temporada te haces un once mental y este año dices 'necesitamos jugar 12'. Yo siempre me he considerado un jugador de equipo y he intentado aportar lo que creó que le falta al equipo".

¿Qué idioma habláis en el vestuario?

"En los entrenos se habla de todo. Hay grupo francés, grupo en inglés y luego un grupo grande que hablamos español. Todos hacemos un esfuerzo por adaptarnos y es nuestra obligación".

¿Cabía en tu cabeza que Messi jugase en el PSG?

"Durante dos o tres meses con los argentinos siempre hablábamos de la posibilidad. A mí me sorprendió mucho. Todos los que hemos visto la evolución de Messi nos ha costado verle con otra camiseta como con Sergio Ramos".

¿Creías que se iba a quedar Mbappé?

"Yo tenía la intuición de que se iba a quedar. Lo que siempre nos había comentado el club es que Mbappé se quedaba. Yo le pregunté dos semanas antes del cierre de mercado y él me dijo 'Yo aquí, yo aquí'. Todo lo que veía con la prensa no lo casaba con lo que pasaba aquí. Lo que pase esta temporada puede afectar a que Mbappé se quede".

Sobre una posible vuelta a la selección

"Sueño con ello. Me encantaría representar a mi país a pesar de que he estado en grandes clubes una espinita que tengo es solo haber disputado dos partidos con la absoluta. Creo que ningún entrenador se tira piedras sobre su tejado y tengo que tratar de convencer con mi juego".

¿En qué posición te ves más cómodo?

"Yo sinceramente me siento muy cómodo ayudando. Donde hay hueco intentó aportar lo que el equipo necesite. En un equipo top te tienes que reinventar si no eres un jugador goleador".

¿Cómo es tu relación con Pochettino?

"Hablamos mucho. Tenemos una relación muy fluida. Los entrenadores se podrán equivocar peor yo valoro mucho la sinceridad y la honestidad, y eso es algo que Mauricio tiene".

¿Cómo está Ramos? ¿Cuándo le podremos ver debutar?

"Está con unas ganas locas de jugar. Él es un líder y un ganador. Ha jugado el 99% de los partidos de su carrera y tampoco le quiero agobiar mucho preguntándole. Tenemos muchas ganas de verle con nosotros. Seguro que cuando vuelva no volverá a salir mal".