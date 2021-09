Carlos Saura: "Me preocupa que se vuelva a reproducir una especie de guerra civil, espero que no"

José Antonio Labordeta y su 'Rosa Rosae' abren el cortometraje que trae mañana a San Sebastián el cineasta Carlos Saura: "Rosa Rosae, la guerra civil". Un homenaje, un recuerdo, a los niños que tuvieron que vivir su infancia entre bombas, entre fuego y entre fusilamientos. Hoy, el día en el que se inaugura la edición número 69 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián hablamos con el director en Hora 25.

La polarización en España

"Me preocupa que se vuelva a reproducir una especie de guerra civil, espero que no"

"Espero que esta confrontación política cada vez más desmesurada y violenta termine por apaciguarse"

"El riesgo de perder nuestra memoria está siempre en el aire"

"Sería una barbaridad recuperar esta guerra civil, yo he sido testigo presencial de todo eso"

La situación del cine y la cultura

"Veo el cine de hoy con cierta sorpresa, hay cosas que me gustan y otras que no me gustan nada"

"Hay que fomentar la cultura porque es lo que queda, lo demás desaparece"

"A mí me gusta de todo en el cine, me encantan las películas de catástrofes"

La memoria histórica

"Hay que estar en el presente y en el futuro, no quedarse sólo en el pasado, aunque el pasado no se puede olvidar, yo no puedo olvidar la guerra civil española, porque está presente"