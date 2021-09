Ximo Puig defiende la bilateralidad con Cataluña sin "orillar la multilateralidad"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha respondido en una edición especial de Hoy por Hoy desde Valencia a los críticos con la mesa de diálogo en Cataluña que "la bilateralidad la tiene el Gobierno con todas las comunidades".

El barón socialista defiende ante los críticos, incluidos los de su partido, que "no hay plan B al diálogo".

"No orillar la multilateralidad"

"Bilateralidad hay con todas las comunidades autónomas. Lo que no se debe hacer en absoluto es orillar la multilateralidad y eso es lo que le pedí al president Aragonés".

"Es un proceso de maduración. Durante la pandemia se vio que no hay tantas cosas que nos alejen tanto. Tenemos una relación histórica con Cataluña".

Reforma de la financiación autonómica

"La reforma de la financiación autonómica es totalmente exigible, pero yo no quiero hablar de frentismo. Para garantizar un estado del bienestar es fundamental que haya financiación suficiente para todos y tiene que haber equidad entre todos los españoles".

"La comunidad peor financiada es la valenciana y esto no puede ser. Tenemos que hablar no contra nadie sino a favor de un cambio de modelo. España es muy diversa. El centralismo es muy poco inteligente y funciona como aspiradora. No es una cuestión contra Madrid sino a favor de la España real".

Rumores de adelanto electoral

"No tiene nada que ver con lo que estoy pensando ahora mismo. No hay nada que me haga pensar en un adelanto electoral. En política pasan muchas cosas pero el adelanto no está en la agenda".

"La vacunación ha sido un éxito colectivo impresionante, pero queremos acelerar este proceso al máximo".

Declaraciones de Ayuso

"Todo tiene consecuencias y más con este lenguaje cavernario de estas características que usa".

"No se puede ser o aspirar a buen político si no oyes la radio. En la radio es donde surgen las grandes preocupaciones"