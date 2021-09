Jesús Martínez, pediatra, critica la gestión del PP madrileño: "Están hundiendo la atención primaria"

La pandemia ha dejado los ánimos mucho peor de lo que se pueda pensar. La factura anímica todavía no se está empezando a pagar. Las condiciones políticas, económicas, sociales, laborales cada día aprietan un poco más el cuello de algunas personas que se sienten sobrepasados por la situación. Una de estas personas es Jesús Martínez, un pediatra que se asomó a ‘la Ventana’ a principios de junio porque no podía más, tras catorce años ejerciendo en el centro de atención Primaria de Paracuellos del Jarama. Sus condiciones laborales le provocaron síndrome de estrés postraumático.

No sabía, por aquel entonces, si aquella baja médica acabaría derivando en un adiós a la sanidad pública o a un hasta luego, y al final ha sido esto último. Ayer se reincorporó a su trabajo. Quiso compartir en Twitter su vuelta: “Me incorporo al Titanic que se hunde, yo aporreo la batería en la orquesta”.

Me incorporo al Titanic que se hunde, yo aporreo la bateria en la orquesta. — Jesús Martínez (@jmartinezal) September 15, 2021

No tiene muy claro por qué vuelve, cree que es por: “Esa necesidad que tienes de incorporarte a lo que tú eres. Yo soy médico, no sé hacer nada más”. Este descanso ha aprovechado para reflexionar, escribir, meditar, pero eso es un paréntesis. “No me van a quitar lo que yo soy, soy médico y por mucho que se empeñe el Titanic, yo soy músico”. Desde el primer momento ha sentido culpa. Ya que sabía que, si para él era duro, iba a ser peor para sus compañeros cuando se fuera.

Lo que le ha pasado a Jesús es que se ha dado un enfrentamiento entre su trabajo y su profesión. La palabra trabajo viene de la palabra 'tripalium', del latín, un instrumento de tortura que era dónde se ataba a los reos para darles latigazos. Sin embargo, profesión viene del griego, y tiene su significado en lo que uno es.

Para Jesús su trabajo era su tortura, con una media de cincuenta pacientes al día. Ya no veía a sus pacientes, si no que ellos le veían a él. Esta situación que está destrozando el sistema de atención primaria, tiene para Jesús un claro culpable: el Partido Popular. Se están privilegiando los hospitales, como fue el caso de la construcción del Zendal, cuando saldría mucho más barato prevenir muchas aflicciones por medio de la atención primaria: “Pero eso no les entra en la cabeza, no se le da la importancia que tiene”.

Además, los contratos son precarios en la Comunidad de Madrid, donde duran un lapso bastante efímero, mientras que, en otras comunidades, son más estables. La diferencia con otros países es incluso abismal, ya que, en el país vecino, en la ciudad de Toulouse, los profesionales sanitarios pueden recibir salarios de más de 8000 euros al mes. El pediatra ha añadido sobre cómo está el Partido Popular gestionando la atención primaria: “La están hundiendo. Se han ido un montón de profesionales”.