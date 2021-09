Mikel San José: "Veo más factible que el Athletic luche por la Champions a que nosotros luchemos el ascenso"

De internacional con la selección a jugar en el club más humilde de la Liga SmartBank. El futbolista del Amorebieta Mikel San José ha pasado por el programa SER Deportivos, con Pacojó, en la previa del partido frente al Leganés. El ex de Athletic Club y Birmingham ha explicado cómo se gestó su fichaje por uno de los recién ascendidos de la liga Smartbank. "Se explica muy fácil. Es un rato grande y bonito. Este equipo el año pasado cumplió un sueño de muchísimos jugadores y a mí el año dificil de Inglaterra me hizo elegir algo en lo que creía que podía ayudar (...) Yo me fui con la idea de que el Birmingham fuese mi último equipo. Creía que era lo mejor para mi familia y para mí. Lo encontré allí, con Aitor Karanka. Luego a él lo echaron, el confinamiento nos trastocó la experiencia... después de darle muchas vueltas, decidí dejarlo. Al poco tiempo el Amorebieta subió en Badajoz y fue todo muy rápido", ha explicado San José.

La dureza de la Liga Smartbank

Cuestionado sobre su adaptación a la competición, San José ha destacado que es una de las competiciones más igualadas en las que ha jugado. "La Liga SmartBank es una liga muy larga, con rachas buenas y malas, ahora no estamos perdiendo, pero sabemos que lo importante es ganar para conseguir los objetivos. Llevamos 5 jornadas y tres seguidas sin perder. Nos estamos adaptando y compitiendo", ha apuntado San José.

El Athletic Club

Cuestionado por qué ve más factible, si que el Athletic Club de Marcelino se meta en Champions o que el Amorebieta esté en la lucha por el ascenso, San José ha sido claro: "Veo más factible que el Athletic luche por la Champions, pero en el fútbol no se descarta nunca nada", ha asegurado el futbolista, al que Pacojó ha puesto en la tesitura de optar a la presidencia del Athletic. "No me lo planteo, pero creo que sería la época con más responsabilidad de mi vida", ha sentenciado.