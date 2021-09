Muere el cineasta Mario Camus, director de 'Los santos inocentes'

El director de cine Mario Camus ha muerto a los 86 en Santander. Nació en Santander en el 35 y aunque estudio derecho, pasó también por la Escuela de Cine, sitio imprescindible para todo cineasta de la época.

Director y guionista de cine con seis décadas de trabajo y Goya de Honor en 2011. "Quiero agradecer lo primero a esta institución por señalarme a mí por mi trabajo. Lo agradezco de verdad, otra cosa es que estas situaciones me parezcan embarazosas y diga lo que no tengo que decir", señaló con humildad en la recepción de ese premio. Camus, siempre defendía el trabajo con los actores. "Sin los actores no somos nadie. Nadie puede reflexionar en este oficio sin pensar en los actores", decía en su discurso de agradecimiento. "El panorama no es muy grato. Tenemos que impedir que acaben con nuestro cine. Pero llegará la primavera y veremos las cosas de otra forma. Contemos nuestras historias y hagámoslo con sinceridad".



Sus películas más destacadas, La Colmena y Los Santos inocentes, adaptan a dos escritores clave en la literatura durante el franquismo, como son Camilo José Cela y Miguel Delibes. Los santos inocentes, es una obra cumbre del cine español y una de sus películas más populares y queridas por el público y la crítica. Se le daban bien las adaptaciones literarias, puesto que también llevó a la gran pantalla a grandes de la literatura española al cine o a la televisión como Ignacio Aldecoa o Benito Pérez Galdós. Camus ha adaptado a Camilo José Cela en "La colmena", a Lorca en "La casa de Bernarda Alba", a Mendoza en "La ciudad de los prodigios". No es extraño que otros directores de cine, como Pilar Miró o Miguel Ángel Díez, hayan contado con él como guionista para "Beltenebros", o "La ciudad de los prodigios".

Camus formó parte de la generación del "nuevo cine español", junto a Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo o José Luis Borau. Llamados a renovar la cinematografía española durante el tardofranquismo y sentar las bases de lo que sería la incipiente indsutria del cine en nuestro país en democracia.

Fallece el cineasta Mario Camus en Santander. Autor de clásicos de nuestro cine como Los santos inocentes, La colmena, Los días del pasado o Esa mujer. Recibió el Goya de Honor en 2011. pic.twitter.com/vG09t5AZFC — Academia de Cine (@Academiadecine) September 18, 2021

Pero además, este santanderino supo adentrarse en la ficción televisiva. Para TVE escribió series como 'Conozca Vd. España'; 'Si las piedras hablaran'; 'Los camioneros' o 'Curro Jiménez', la más importante y popular de todas, con Sancho Gracia. "Fortunata y Jacinta", que marca un hito en la forma de enfrentarse a una obra clásica con los medios de TVE de hace cuarenta años.

En 2007 dirigió su última película: "El prado de las estrellas", la historia de una vieja amistad entre un maestro y una joven promesa ciclista. En 2003 obtuvo un Goya al mejor guión original por "El color de las nubes". Este Goya de honor lo ha recibido "como un halago extraordinario, pero también como un latazo". Y es que presume de estar retirado en el campo y de no ir al cine, porque prefiere el DVD.

Aparte del Goya de Honor (2011), recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Oso de Oro del Festival de Berlín 1983, por 'La colmena'; el Premio Nacional de Cinematografía 1985; y el Goya al mejor Guión Original entregado en 1994 por 'Sombra en una batalla'.