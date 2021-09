Carrusel Deportivo tiene espacio para el fútbol, el baloncesto, el deporte en general, sin embargo, también hay espacio para las grandes historias que tienen como actor secundario al deporte. De esta forma, llega a la antena de la Cadena SER lo ocurrido con Moudou, un joven senegalés de 20 años sin papeles, llegado en patera a nuestro país que intenta juntar el dinero que puede para ayudar a su familia, la cual tiene muy lejos.

A este joven se lo encontró en su infravivienda es el periodista de La Vanguardia, Domingo Marchena, quien publicó un tuit para que ayudasen desde el deporte a Moudou. Con él hemos contactado desde Carrusel Deportivo para que nos cuente en primera mano cuál es la inspiradora historia de este joven de tan solo 20 años, quien ha recibido la ayuda del deporte.

Así decidió publicar un tuit que puede que le cambie la vida: "He tratado de ayudar, he visto a un compañero. Hay muchos como él, pero decido empezar por él. Su historia me quemaba en las manos. Fue esa desesperación e impotencia el motivo por el que tiré el tuit. Es el tuit de un padre desesperado que no quiere ver a sus hijos en esta situación y ha tenido una gran repercusión", señala el periodista con Dani Garrido.

Marchena nos cuenta un poco más del chico, alguien que aunque parece invisible para muchos ciudadanos es un ser humano más que quiere ganarse la vida como mejor pueda. "Modou es una de esas sombras que se dedica a la recogida de chatarra. Me refiero a él así porque parece que pasen al lado y no los vemos. Su única preocupación es conseguir dinero para mandar a su madre en Senegal", confirma.

Tras esta llamada de auxilio han sido muchos los clubes interesados en la historia de Moudou para poder ayudarle, repartidos alrededor de toda España: "Clubes importantes de Catalunya, de Castellón, de Ourense o dos de Madrid han querido echar una mano", sentenció, demostrando que la solidaridad existe y está muy presente en el mundo del deporte.