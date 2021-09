El Barcelona, además de la continuidad de Koeman, se juega acabar con el 'maleficio de los aplazamientos'

El FC Barcelona tiene un partido muy importante a pesar de estar en la jornada 5 de Liga Santander. En mitad del avivado debate sobre la continuidad de Ronald Koeman al frente del buque culé por su mala sintonía con el presidente Joan Laporta, se suma un dato de esos no apto para supersticiosos. La jornada pasada se suspendieron dos partidos por la convocatoria para las Eliminatorias Sudamericanas: Villarreal - Alavés y Sevilla - FC Barcelona. Pues bien, ninguno de los tres equipos que han jugado ya, han conseguido llevarse los tres puntos, pagando así el déficit de 22 días sin competir en nuestro fútbol.

Es más, Sevilla y Barcelona han competido al máximo nivel en la Champions League y parece claro que también han pagado esa falta de ritmo. Unos rascaron un empate con claros fallos de concentración y tres penaltis concedidos y los otros, cayeron con total superioridad de un Bayern de Múnich que se encuentra muy por encima del nivel del FC Barcelona.

Un dato que explica esta situación es que los alemanes corrieron 14 kilómetros más que los jugadores del Barcelona en el partido de Champions League, por eso se antoja imposible poder compararlos en la misma medida a nivel competitivo y físico. Un hecho que demuestra que al menos en este inicio de temporada, el fútbol español está por detrás de otras ligas dentro del Top 5 mundial.

El conjunto de Ronald Koeman quiere olvidar esa dramática derrota ganando un partido que se le atragantó la temporada pasada y le privó del liderato. Tal vez, una de las derrotas más dolorosas del club culé con Koeman al frente, que esta noche tiene una oportunidad de oro para revertir una situación complicada.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Sergiño Dest; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Memphis, Coutinho y Luuk de Jong.

Granada: Maximiano; Arias, Domingos Duarte, Abram, Carlos Neva; Gonalons, Monchu, Luis Milla; Machís, Luis Suárez y Bacca.

Cómo y dónde ver

El FC Barcelona - Granada que se disputa este lunes 20 de septiembre a partir de las 21 horas se juega en el estadio Camp Nou y se podrá ver a través de Movistar + Liga y por supuesto, se podrá escuchar la narración de Dani Garrido, Lluis Flaquer, Sique Rodríguez, etc. a través de Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

Las claves del partido

La capacidad del Barça de recuperarse anímicamente tras el duro revés sufrido ante el Bayern en el estreno de la Liga de Campeones y la de Ronald Koeman para recomponer el equipo tras las bajas de Jordi Alba y, sobre todo, Pedri.

El dato: El curso pasado el Granada logró la primera victoria de su historia en el Camp Nou al imponerse por 1-2. En las 24 ocasiones anteriores el triunfo fue para los azulgranas.

La cita: Ronald Koeman: "No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano".

El entorno: La afición del Barça vivió la derrota ante el Bayern con resignación. El "esto es lo que hay" de Gerard Piqué y Ronald Koeman también se ha instalado en el sentir mayoritario del seguidor azulgrana. Mientras tanto, en los días posteriores al partido se ha vuelto a poner en duda la continuidad de Koeman, quien cada vez convence menos al presidente Joan Laporta.