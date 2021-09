Risas entre Margallo, Iglesias y Calvo: "Este me mete en una residencia"

La tercera edición del 'Ágora de Hora 25', la sección del programa dirigido por Aimar Bretos en el que los exmiembros del Gobierno Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo debaten y analizan los temas de actualidad de la sociedad, ha contado con un divertido intercambio entre el exministro del PP y los exvicepresidentes de Podemos y el PSOE.

En un debate sobre la libertad aplicada a los derechos de los ciudadanos, la conversación ha derivado a los cuidados de los mayores y las residencias. Ha sido entonces cuando García-Margallo ha comentado lo siguiente: "No quiero ir a una residencia pública. Entonces, la persona que no tenga recursos pues que le den una ayuda vía una declaración fiscal para que le cuiden en sus casas, pero no meterme necesariamente en una residencia. Eso es la libertad", explicaba.

Sus dos compañeros de tertulia, Calvo e Iglesias, reían y mientras Calvo decía que "lo que sí va a ser obligatorio es una red para todo el mundo", Margallo afirmaba entre risas que cuando ve a Iglesias piensa "este me mete en una residencia pública".

Siguiendo con el humor, Iglesias se ha imaginado lo que él ha denominado 'Residencia El Gulag', donde "todos los abuelitos del PP" estarían "cantando la Internacional cada mañana". Margallo le espetaba un "podemos cantar lo que queramos", mientras que Calvo proponía que cantaran "el 'Asturias Patria Querida' con la letra de la Internacional".

Además, la exvicepresidenta del Gobierno explicaba entre risas que "la Internacional te rejuevece". "Eso es como el ácido hialurónico", afirmaba. Por su parte, García-Margallo explicaba que se sabe la Internacional, pero no en español: "Yo me la sé en francés".

"El ministro ha dado en la clave-. Dice 'yo no quiero que me lleven a una residencia'. Ni tú ni ninguna de las personas que nos están oyendo", zanjaba.