"Sería una bajona": Bob Pop y las expresiones que nunca deberías decirle a una persona que estás conociendo

Bob Pop se ha pasado una semana más por el Hoy por Hoy de Àngels Barceló para hablar sobre esas expresiones que deberíamos evitar a toda costa si estamos intentando conquistar a alguien. Después de explicar frente a la audiencia en qué no se gastaría el dinero si fuese millonario, el escritor ha llegado a la Cadena SER con expresiones "bajoneras" durante una cena que rompería cualquier posibilidad de seguir conociendo a esa persona.

Bob Pop considera que los preliminares comienzan con una buena conversación. Por esa misma razón, y si estás conociendo a una persona, no uses palabras como progre en tono despectivo. Después de varios años completamente desaparecida, la ultraderecha ha conseguido que adjetivo haya pasado de ser positivo a convertirse en una especie de insulto para una parte de la población: "Creer en el progreso me parece estupendo, no es ningún insulto. Si no se usa con ironía, muy mal. Eso es que se han dejado llevar por el lenguaje del enemigo".

"La gente que usa este término me parece que no merece disfrutar de mi cuerpo"

Entre el resto de palabras que no deberías utilizar bajo ningún concepto cuando estás conociendo a alguien podemos encontrar feminazi o expresiones como la paguita: "La gente que usa este término me parece que no merece disfrutar de mi cuerpo ni de mi tesorito. Todo lo que supone una intervención lógica del estado para evitar que mucha gente se quede a la intemperie se denomina la paguita". Tampoco travelo porque, tal y como explica Bob Pop, alguien que diga travelo "se ha anclado en una época de falta de respeto y de horror que no me interesa".

🗣 @BobPopVeTV: "Progre, feminazi, la paguita, la parienta...



📃 LA LISTA DE HOY: "Expresiones bajoneras en una cena"



☎ 900 100 800 #ListasBobPophttps://t.co/wwJBbKNOrP — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) September 20, 2021

De esta misma manera, el escritor reconoce que también le produce bajona palabras como parienta: "La ironía está muy bien, pero cuando se dice en serio, huye. Si dice la parienta, probablemente te estés acostando con un señor que está casado con una señora". Entre el resto de palabras que le producen auténtico bajón también aparecen otras como piturreta, utilizada para referirse al miembro viril. Tampoco le gustaría escuchar otras como sarasa, socialisto o lobby gay. Un término que, tal y como ha explicado en Hoy por Hoy, no existe: "Los lobbys de verdad nunca los nombramos. Pero, como marica oficial, te reconozco que el lobby gay no existe o que no he entregado la documentación a tiempo".

"No eres menos racistita por decir negrito"

A Bob Pop tampoco le gusta referirse a las bragas como Braguitas. Y mucho menos expresiones como planchabragas, consideradas como ultra machistas por el escritor catalán: "Cualquier actitud no machista es de ser un planchabragas, un sumiso". Entre la lista de palabras que pasan la línea roja se encuentran frígida, pichafloja o muerdealmohadas. Un término "ultra homófobo" para referirse a los gustos sexuales de una persona que recibe el sexo anal: "Si a mí me pregunta alguien eso, y se ha tomado la molestia de interesarse, que venga a comprobarlo".

Entre el resto de palabras que no deberías decir bajo ningún concepto, Bob Pop ha seleccionado algunas como titiritero, decir Lo país o Lo ser a la hora de referenciar a El País o la Cadena SER o padrazo. También literato, ninfómana. chacha, vivenciar, negrito o negrita: "Piensa que así es menos racista. No eres menos racistita por decir negrito". En esta lista, el escritor ha incluido otras como guarra, amanerado y marimacho. Unas palabras que, bajo su punto de vista, acabarían torpedeando cualquier cita y la posibilidad de que hubiera una segunda.