"Por la enfermedad, voy a tener que dejarlo": Manolete se despide de la SER después de casi 30 años

Manuel Esteban, Manolete, ha puesto fin este viernes a su carrera en la Barra Libre de SER Deportivos. Tras terminar este espacio de debate, el propio Manolete ha sido el que ha tomado la palabra para despedirse de compañeros y oyentes. "Hoy es un día triste para mí. Por la enfermedad, voy a tener que dejar de trabajar. Llevo desde el año 1992 trabajando en la Cadena SER", ha anunciado.

"Con vosotros he aprendido muchísimo. Tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos. Todos estáis en mi corazón", ha sentenciado.

La despedida de 'La Barra Libre'

El primero en tomar la palabra tras su anuncio ha sido Jordi Martí. "Yo quiero decirte algo. Yo empecé en el 90 y me gustaría decirte que te vas con la cabeza muy alta. Para mí, tu trayectoria se identifica por tres cosas: la primera, siempre al pie de la noticia, la segunda, saber contarlo, y la tercera, nunca dijiste no", ha apuntado Jordi Martí. "Eres un pedacito de nuestro escudo", ha sentenciado.

"Yo tengo aquí delante una foto de cuando era oyente de El Larguero. Era un chaval, iba al hotel a verlo. La tengo de recuerdo y me hace mucha ilusión. Él lo sabe, ha dicho Antón Meana.

"Cuando yo entré en la radio, Manolete no podía caminar por la Gran Vía del cariño que le tenían. Mantener durante tres décadas eso es muy complicado, pero lo más bonito no es lo que ha conseguido de profesional. No hay ni una sola persona de la profesión que cuando le dices que trabajas con Manolete no te responda que es un tío cojonudo", ha apuntado Antonio Romero.

Miguel Martín Talavera, por su parte, ha recordado sus llamadas de trabajo y sus consejos. "Yo no lo conocía. Consiguió que saliera a fumar con él y no fumo. Solo por hablar, por tomarnos un café (...) aunque hemos coincido poco, te echaré mucho de menos, un abrazo gigante", ha dicho.

"Entré en la radio hace casi 30 años y siempre me has tratado con un cariño y un respeto increíble. Te vamos a echar mucho de menos, pero te llamaré cuando tu Atleti haga algo grande. Solo te pido un favor. Date paseos y deja el tabaco", ha sentenciado Pacojó.