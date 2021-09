"Hay líneas que no ayudan a esclarecer la situación": el análisis de Iturralde del polémico gol de Luis Suárez

El Atlético de Madrid se ha impuesto al Getafe por 1-2 gracias a un doblete de Luis Suárez. Los tantos del uruguayo han hecho que el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone le dé la vuelta al marcador y consiga tres puntos muy importantes. Las sensaciones no son las mejores, pero al menos han roto la racha de tres empates en cuatro partidos: Villarreal, Oporto y Athletic Club de Bilbao.

Luis Suárez con sus goles se ha convertido en el héroe del partido, pero el primero de los dos tantos que ha conseguido anotar ha creado polémica. Está muy justo con el defensor y pudo haber incurrido en fuera de juego. En Carrusel Deportivo, de la mano de Iturralde González han analizado la situación.

"Hay líneas que no aclaran mucho, serán objetivas, pero no ayudan a esclarecer la situación", ha declarado el analista de la Cadena SER. La imagen ha creado un gran revuelo en las redes sociales y es que muchos usuarios se han quejado porque parece que las líneas están mal tiradas. Este hecho haría que Luis Suárez estuviese en fuera de juego y que, por lo tanto, su gol no hubiese subido al marcador.

La cuenta de Twitter de Carrusel Deportivo lanzó una encuesta en las redes sociales. En los pocos minutos de duración de esta, votaron un total de 1500 personas y más de un 65% opinó que el uruguayo estaba adelantado.