"Pudimos sacar alguna foto de casa, aunque sea para tener algo": el testimonio de una vecina de Todoque

La lengua de lava ha llegado a Todoque, uno de los barrios de Los Llanos de Aridane. La sustancia incandescente sigue su curso lento hacia el mar, arrasando casas y huertos. Además, según el Instituto Volcanológico de Canarias el volcán ha entrado en una fase '"explosiva", que no necesariamente implica que sea más peligroso, pero sí se están escuchando explosiones, además del humo que no para de salir desde el primer día. Hablamos con Yomaira Medina, una vecina de la localidad en Hora 25 con Aimar Bretos.

Una vecina de Todoque

En principio mi casa no está en la trayectoria, pero hay varias lenguas y está muy cerca. Hay una que está más atrás que pasaría directamente por ahí. Están siendo horas horribles, lo hemos pasado muy mal, los familiares están conmigo. Yo me fui de casa el domingo, estaba trabajando cuando la explosión. Mi hija me llamó diciéndome que había explotado. Mi hermana que estaba a cargo de la niña y mi madre cogieron a los niños y se fueron. Si ya ese día impresionaba, ayer y hoy es horrible.

He podido recoger algunas cosas. Me salté un poco las normas. Nos metimos por un callejón y gracias a los bomberos y a los servicios de emergencia fue todo bien. El estruendo es horrible, no sabemos si vamos a perder las casas, pero es probable que nos quedemos con una mano delante y otra atrás. Nos cogió a todos un poco por sorpresa.

No se piensa lo que uno se lleva. No habíamos recogido nada porque se supone que era una de las zonas donde no iba a afectar. En ese momento no piensas, piensas en irte, en salir de allí. Coges lo poco que tienes. Lo primero que pensé fue en ropa para la niña. Cogí ropa, algo de comida y nada más. Allí a pesar de que estábamos más lejos estaba más nerviosa que hoy. Pudimos sacar algunas fotos, para tener algo.

Hay que tragar saliva para contar algo. Lo importante es que estemos la familia unida, la vida de las personas es lo más importante. Hay que tener preparados a los niños y dejarles las cosas claras para que de repente no se encuentren que no tienen casa. Ellos saben que hay un volcán y que puede que calme y puede que no.