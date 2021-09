"No nos podemos permitir un país sin su análisis": compañeros y amigos alaban la figura de Iñaki Gabilondo

Iñaki Gabilondo ha sido el gran protagonista del 'Hora 25' de este martes. El veterano periodista ha charlado con Aimar Bretos en una rica conversación en la que ha anunciado su despedida de los micrófonos en la que ha trabajado y brillado durante décadas.

En esta noche tan especial para Iñaki Gabilondo no han podido faltar dos de las periodistas que mejor conocen al periodista y que han compartido redacción con él: Mamen Mendizábal y Ana Pastor.

"No se puede decir mejor las cosas que él. No se puede defender mejor este país desde las ideas y el corazón. No se puede defender mejor el periodismo", decía Mendizábal sobre Gabilondo.

"Tengo una mezcla de sensaciones muy extrañas. Tengo por un lado la emoción de escuchar la voz de una voz tan prodigiosa y a la vez estoy con la tristeza de haber escuchado el adiós. No nos podemos permitir un país sin el análisis de Iñaki. No está en la trinchera nunca. Tiene una mirada sincera y curiosa y no la ha perdido nunca ni en sus momentos más duros. Es una sensación de pérdida", relataba Ana Pastor tras el anuncio de la marcha de Gabilondo.

"Iñaki te impulsa a crecer"

Gabilondo respondía a las palabras de Pastor y Mendizábal agradeciendo su labor durante los años que han coincidido: "Estoy maravillado de que me queráis. Siempre he creído que la gente más joven llega a la radio y descubre que está en una situación de más importancia de la que cree. Les tenía que llevar con tanta ilusión, fuerza y carácter a la amarga trinchera donde se libraba la guerra de todos los días", comenzaba Gabilondo.

📽❤ @mmendizabal1: "Iñaki no sólo te da alas, te impulsa a tomar el riesgo, a crecer. Y eso hay poca gente que lo haga"https://t.co/w3Mg42xzal pic.twitter.com/Si130zNhHp — Hora 25 (@hora25) September 21, 2021

"Si supierais lo que he aprendido de vosotras... Los mayores aprenden mucho de los jóvenes. Me parecía siempre extraordinaria la voluntad de las personas con las que he trabajado y Mamen y Ana son dos claros ejemplos. Ana Pastor era incapaz de aceptar algo que no estuviera perfecto. Mamen sabía que era un privilegio estar en la SER, Ana sabía que era un privilegio estar en la SER, yo sabía que era un privilegio estar en la SER...", explicaba el periodista.

Mendizábal ha querido dedicarle unas últimas palabras en antena: "He pensado mucho en Iñaki. Esta persona me ha dado alas. En mi caso, Iñaki no solo me ha dado alas. Iñaki te impulsa. Te dice que te va a dar miedo el viaje, te cuenta la verdad, pero te impulsa a crecer, a tener respeto al oyente, pero a lanzarte. La gente lo que quiere es trabajar contigo hasta el último día. Iñaki no. Por eso te doy las gracias de corazón"

Javier Marías: " Es una triste noticia para mi y para millones de personas"

El escritor Javier Marías también ha querido despedir al 'maestro' Gabilondo, a pesar de seguir sin terminar de creerse la noticia de su marcha. "Si lo dice él me lo tengo que creer. Ha sido una persona seria, sincera y no creo que vaya a decir cosa gratuitamente. ¿Por qué lo deja? Es una triste noticia para mi y para millones de personas", reconocía.

"Yo también tengo tentaciones de dejar la escena. Los motivos de cada uno serán distintos pero lo entiendo totalmente. Me resisto a la noticia, me parece una noticia muy mala. No me creo que desaparezcas del todo", decía un Javier Marías que expresaba su deseo de que Gabilondo "aparezca de vez en cuando por aquí". "Decidas llevar la vida que lleves será una vida buena y una vida inteligente", ha dicho despidiéndose.

Javier Bardem: "Es un lujo que Iñaki Gabilondo exista en el mundo"

No solo periodistas y escritores han querido dar las gracias a Iñaki Gabilondo. También lo ha hecho el actor Javier Bardem: "Es un gran comunicador y un gran escuchador. Te sientes valorado, es cuchado y no juzgado, sino bienvenido. He crecido escuchándole por la mañana y siempre ha sido un referente del sentido común", decía el actor.

"Perdemos mucho pero imagino que él gana en tranquilidad. Me parece que es un lujo que Iñaki Gabilondo exista en el mundo y es un lujo para los oyentes", terminaba

Fernando Aramburu: " Le deseo todo lo mejor "

El escritor Fernando Aramburu ha sido el último rostro conocido en participar en esta entrevista con Gabilondo: "Es una presencia en la pantalla, una voz en la radio que nos ha acompañado tanto tiempo... Nos cuenta con perspicacia y un dominio de la oratoria lo que se cuece al otro lado del muro. Le deseo todo lo mejor ahora que se retira del mundo del ruido", decía.