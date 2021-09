Retoques estéticos en jóvenes: "En medicina estética estamos nosotros para educarlos y que no abusen"

En el 2020 en España ha habido un auge de la cirugía y los retoques estéticos. Según la Asociación Española de Medicina Estética, el consumidor de tratamientos faciales, corporales y capilares está entre los 28 y los 32 años, mientras que en los tratamientos antiedad está entre los 35-39. Además aseguran que los selfies y la difusión de la medicina estética a través de las redes provoca que sean cada vez más los menores de 26 años que se introducen en el mundo de la estética. En su mayoría, son mujeres: 8 de cada 10, pero los hombres van en aumento y representan ya el 15% cuando hace unos años no llegaban al 2%. Para tratar en profundidad esta tendencia, se ha asomado a ‘La Ventana’ Nélida Grande, vicepresidenta de cirugía estética de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) y directora de Clínicas NG.

Grande ha aclarado que hay parte de una tendencia normal y otra más problemática: “Nosotros nos enfrentamos por una parte al envejecimiento y al autoestima de gente de mediana edad, que es lo normal, pero es verdad que abusando de esto, con los bajos precios y la competencia, ha salido otro tema en gente más joven que buscan parecer más artificiales. Esto es un problema”.

“Una cosa es estar mejor y otra que una persona joven, que prácticamente no necesita nada, la inciten a hacerse ciertas cosas”, ha recalcado la médico. Además, ha valorado la importancia de los medios como vías educativas. También ha querido explicar el caso de los menores: “En cirugía sí que está limitado a partir de los 18 años. En medicina estética estamos nosotros para educarlos y que ellos no abusen pero no hay una ley que diga que el menor no puede. Lo que sí es inherente es educarlos e informar bien”.

La adicción a los retoques estéticos, lejos de ser una exageración, es una realidad: “Tengo algún paciente que tiene un perfil de hacerse cosas siempre. Sí que puede ser un hábito de no verse bien si no se hace nada”. Esta posibilidad, especialmente a edades tempranas, pone en alerta a los especialistas: “En nuestras consultas deberíamos tener hasta psicólogos -o coaches- para poder decir a personas que sí o a otras que no les conviene. El problema es que esa persona que dice que no, si no se le trata, se irá a otro lugar”.

La medicina estética es un lucrativo negocio. En 2018, la industria movió 42.900.000.000 millones de euros en el mundo. Y aunque España se encuentra en un modesto duodécimo puesto, escala posiciones gracias a la democratización de los precios.