Dani Rodríguez vivió dos ascensos y un descenso con el RCD Mallorca. Debutó en primera con 31 años y este miércoles se enfrenta al Real Madrid. Sobre su trayectoria hasta llegar a primera división, el papel del RCD Mallorca en esta liga, o su camino para llegar a Primera División, ha charlado con Pacojó en SER Deportivos.

¿Cómo va el sueño?

Este inicio ha sido muy bueno, mejor de lo esperado. Estoy disfrutando de todo, me ha costado mucho llegar y hay que disfrutarlo.

¿Para el Mallorca es un sueño o una realidad la primera división?

Esperemos que sea una realidad. Creo que estamos haciendo las cosas bien. No solo el equipo, también el club. Está apostando por seguir creciendo, por seguir en primera. Es la clave para que una ciudad y un club puedan crecer.

Tú eres un currante de la leche. Has trabajado mucho para llegar a primera ¿Cuánto compensa estar en la élite con lo que te has dejado detrás?

Lo compensa todo. Hay muchos jugadores que han trabajado tanto como yo que no han llegado a la primera división. Seguro que se han sacrificado lo mismo que yo, pero no han tenido la fortuna que necesitas en el momento de meterte abajo y subir con el equipo en el que estás. Es complicado, sobre todo hace unos años. Ahora es algo más factible, pero hace años era muy complicado salir de ahí. Yo he tenido esa fortuna, pero también me la he buscado.

Te formas en el Deportivo, pasas por el Conquense, el Racing de Ferrol, por el Alba... llegas a un Mallorca en 2ªB y ahora estás en primera. Ahora que mañana juegas contra el Madrid... ¿Miras atrás y qué ves?

Pf (Risas). Es difícil. Pasas por momento muy complicados, pero es lo que dices, ahora juegas contra el Real Madrid en el Bernabéu. Uno de los mejores equipos del mundo y en uno de los estadios más icónicos del mundo. Ya te digo que miro para atrás y veo los malos momentos y las personas que siempre han estado conmigo: mi familia, mis padres, mis hermanos... ellos siempre han tenido una palabra de ánimo para mí.

Lo mismo desvelo un secreto. La temporada de tu debut en primera, te rompieron un testículo jugando contra el Barça. Te dijeron que te tenías que cambiar y operarte y pausar la temporada. Y tú dijiste que con lo que te había costado llegar no parabas ni con un testículo roto.

Sí, sí, sí (Risas). No sé cómo lo has pillado, es un secreto que teníamos mi familia y yo y que es verdad que una jugada un poco fortuita, la última jugada de la primera parte en el Camp Nou, tuve la mala suerte de una fractura de testículo. En el descanso me dijeron que tenía que cambiarme. Yo no tenía prácticamente dolor. La decisión de no operarme fue más difícil. Yo el trabajo lo tengo hecho, tengo tres hijos, pero había riesgo de perder el testículo (Risas). No dejó de ser una decisión complicada. El sábado jugábamos en Vigo y decidí seguir sin operar. Por suerte no fue a más.

Dijiste que a ti no te sacaban ni con agua caliente.

Yo no quería pararme por nada de mundo. He estado hasta los 31 sin jugar en primera. Pregunté los riesgos y me dijeron que el principal riesgo era perder el testículo. Era una locura, pero fue así.

Un centrocampista rival con el que te mole jugar enfrente en el Bernabéu.

Creo que tienen a uno de los mejores del mundo, que es Luka Modric. Para muchos, es un espejo donde mirarse. Lo maneja todo. Incluso sin balón trabaja muchísimo. Es un orgullo compartir campo con él, pero hay que apretarle mucho.

¿Saldrás del bus al Bernabéu el primero?

Siempre.

¿Llegarás al campo con una botella de agua el primero?

Sí, sí... ¿pero eso por qué lo sabéis?

¿Saldrás en la fila el tercero?

(Risas). Siempre.

Tienes tus cosas, ¿eh?

Tengo muchas que no te puedo contar, soy muy maniático.

¿Alguna que te quieras quitar?

(Risas). No, no, no, no te puedo contar más. Hay que fijarse a ver si pilláis alguna más.

¿Te apetece jugar en el Bernabéu? ¿Cómo se le mete mano a este Madrid?

Con todos lo que te he dicho antes, imagina... Con el COVID-19 no pudimos disfrutar del ambiente en ese estado. Es uno de los mejores equipos de la Liga. Debes tener tu día más acertado, que ellos no lo tengan, y tener un poco de fortuna. Nuestro objetivo es ser competitivos e intentar ganar cualquier partido. Lo hemos demostrado en estos partidos. Somos competitivos e iremos allí sin miedo.

Siento haber desvelado algún secreto, pero es que a mí no me gustan las entrevistas comunes. Quiero conocer al futbolista y a las personas. Creo que contigo lo hemos conseguido.

Muchas gracias.

No, gracias a ti. Por cierto, ahora viene Iturralde a SER Deportivos. ¿Quieres hacerle una tú a Iturralde?

Vale. Yo le preguntaría que si le afectaba el factor público en los grandes escenarios. O que si tener el público en contra le ponía más.

Muchas gracias, Dani.

A vosotros. Muchas gracias.