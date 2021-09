Dani Rodríguez, jugador del RCD Mallorca, le pregunta a Iturralde que si le afectaba el factor público en los grandes escenarios. O que si tener el público en contra le ponía más.

Me gustaba, me gustaba que hubiese mucha presión, que hubiese esta motivación, ese punto extra. Ha sido un infierno pitar sin público, te pasa el punto de estar metido en lo que pasa en el campo. Yo siempre se lo he dicho medio en broma a los jóvenes. Les decía que, si en Primera división es lo suficientemente valiente para poner un público en pie, tienes que serlo para que ya no se siente (Risas).

Un mensaje desde Grecia, un fiel seguidor. Tu has dado soluciones a las manos, los penaltis, ahora para el tiempo añadido... Si todas las soluciones están tan claras, son tan fáciles... ¿Por qué no se toman?

Mira, el fútbol es muy claro. El fútbol, hoy en día, nos guste o no, es uno de los deportes más retrógrados que hay. Sigue siendo muy machista, sigue siendo un ente que está anclado en el pasado.

Iturralde, ¿llevas algún tipo de estadística extraña? No solo a quién sacó más amarillas, sino cuántos empates arbitró, cuántos seguidos... Algo extraño y digno de mención.

No, la verdad que no. Yo nunca llevaba cuentas. Me acuerdo de una vez que pitaba en el Bernabéu en un Real Madrid-Recreativo y una portada decía que con Iturralde el Madrid había perdido 7 partidos. Solo había un árbitro con el que perdían más y era mi abuelo. Una estadística muy curiosa que me recordó el As. Luego dicen que los árbitros no leen ni escuchan. Mentira. Yo he estado entrenando y escuchando la radio y luego me venía la gente a decirme que habían dicho algo de mí y era totalmente diferente. Es mejor leer y escuchar.

Mi madre no entiende los fueras de juego. Me hace ilusión que se lo expliques tú.

Tienes que estar más adelantado que el penúltimo defensor. Eso es lo más básico. Tiene que haber siempre dos jugadores entre el balón y la línea de fondo. Es lo más básico. Si no hay dos jugadores siempre...

¿Tarta de cerveza negra o Red Velvet?

Red Velvet.

Una de memoria. Promoción ascenso a primera 97/98. Real Oviedo – UD Las Palmas. ¿Se acuerda de lo que hizo?

Me imagino que es seguidor de Las Palmas. Perdieron 3-1. Expulsé al Turu Flores y no les dejé jugar con las medias del mismo color que el Oviedo y tuvieron que ir al Corte Inglés a comprar otras medias. Pero, de todas maneras, para que veas que tengo buena memoria, le digo a este oyente, sin rencor, que indague qué pasó en el vestuario con García Remón. Ah, y si expulsé a Turu Flores fue justa y le expulsé en la primera parte.

De tu colección de vinilos, tres que no quitarías ni pitando la final de un Mundial.

London Calling, seguro. Uno que tengo de Patti Smith que me firmó ella y el Never Mind de los Pistols.

¿Alguna vez has jugado al fútbol? ¿Cómo eras?

Era muy bueno y también muy protestón. Yo me expulsaría al minuto 5. Era desagradable. Le hice un corte de mangas a mi padre al meter un gol. Me había anulado tres goles y le hice un corte de mangas por la espalda. Hubo sus más y sus menos cuando llegamos a casa y se enteró.

¿Quién te corta el pelo?

La primera peluquería que veo abierta. Y le digo que me lo corte como quiera. No me he peinado en mi vida.

Te veo la semana que viene, Iturralde.

Un abrazo.