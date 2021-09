"No quiere que le metan en el saco de Jovic e Isco": el jugador del Real Madrid que demanda más protagonismo

El Atlético de Madrid se impuso por 1-2 al Getafe gracias a los goles de Luis Suárez en los últimos compases del encuentro. La victoria 'colchonera' hace que ponga fin a su mala racha de tres empates en los últimos cuatro partidos.

Por otro lado, en la tarde del martes, Joan Laporta publicó un vídeo en sus redes sociales en donde mandó, una vez más, un mensaje de tranquilidad a los aficionados azulgranas. En último lugar, Marco Asensio y sus pocas oportunidades en el Real Madrid también tuvieron hueco en El 'Sanedrín' de El Larguero.

Análisis de la remontada del Atlético de Madrid

Miguel Martín Talavera: "Si un ordenador te dice un día una cosa y otro día otra, no puedes decir nada. Hay cosas bastantes más graves. Es muy justo, si lo deja seguir me parece bien. Si pita fuera de juego, no puedes decir que no es.

Javier Matallanas: "En el fuera de juego, ¿qué tiene que corregir? Es gol y ya está. El VAR ha hecho que la regla del arbitraje se modifique".

Julio Pulido: "Mensaje para Berta, Joao Félix, etc.: Hoy ha habido una jugada en la que han podido favorecer al Atlético de Madrid, acordaos de ella".

Miguel Martín Talavera: "Lo de Andrea Berta es lamentable, eso está contado y dicho. Pero compararlo con una jugada que crea duda no me parece bien. Además, no es algo que perjudique o beneficie, es la tendencia de un árbitro que no tiene suerte con el Atlético de Madrid".

Antonio Romero: "El Atlético de Madrid montó un 'pollo' de la nada. Yo dije que me pareció lamentable la postura del club en el partido del otro día porque no fue para tanto. Lo que te dice Pulido es que si la situación hubiera sido al revés, seguramente se hubiera montado un pollo".

Jordi Martí: "Tala, a veces tienes una doble vara de medir. Habrá muchas jugadas para comparar, pero no compares con la de hoy. ¿Y la de Casemiro?, ¿rectificas o sigues diciendo que para ti no es roja?".

Antonio Romero: "Esta jugada si no ocurre con Aleñá y el Getafe y sí con otro equipo, ahí se montaría un 'pollo'".

Jordi Martí: "Alguien dice que están seguros de que al final va a rendir como se espera de él. Esta misma frase pronunciada hace tres o cuatro meses, el señor Talavera te mataba. ¿Lo has escuchado hoy salir al paso?".

Se agota la credibilidad de Koeman

Sique Rodríguez: "Si encuentran un sustituto se lo cargarán y si no seguirá. A la espera de futuros resultados para ver si pueden ganar tiempo o si tienen que actuar ya. No quieren que el banquillo sea un problema de cara a la asamblea de compromisarios.

Jordi Martí: "Prefiero la forma que ha tenido Laporta a la de Florentino en según qué temas. A mí me parece que es tiempo ya de más hechos y menos palabras. Laporta tiene capacidad de seducción, pero en este tiempo la hinchada le empieza a reclamar más cosas. Porque si no, este tipo de intervenciones, corren el tiempo de perder un poco de eficacia".

Miguel Martín Talavera: "¿Tú crees que el aficionado se va a crear más tranquilo con el mensaje de hoy de Laporta?".

Sique Rodríguez: "Me parece que Laporta si abusa de estos vídeos, perderá parte de su gancho mediático, es mi sensación. También te digo, si tú miras los vídeos, tienen en catalán, castellano e inglés cuatrocientas mil visualizaciones".

Javier Matallanas: "Por el potencial que tiene el Barça, van a ver el vídeo. No entiendo por qué no lo hacen con el departamento de comunicación, está mal hecho".

Jordi Martí: "A mí me han parecido oportunos los mensajes".

Julio Pulido: "La frase que dice Laporta después de empatar el partido después del partido de ayer: "Sabemos lo que tenemos que hacer y lo arreglaremos". Lo que quiere hacer es erosionar todavía más a Koeman. No contento con el mensaje, remata dejando en el aire el futuro del entrenador. Lo que quiere es que dimita, pues que le diga alguien que no lo va a hacer".

Antonio Romero: "Cuando dice en la rueda de prensa que no va a hablar más de su futuro, es que no va a dimitir. Me da la sensación de que Laporta ha tenido el poder de seducción y ya no lo tiene. Además, el nombre filtrado que tranquilizaría a la afición del Barcelona, Xavi, que se supone que es un barcelonista de primer corte, no se posiciona".

Otra oportunidad más para Asensio

Antonio Romero: "Asensio no quiere que le metan en el saco de Jovic y de Isco. Consideran que no son el mismo caso. Esa sensación es lo que le pone nervioso. No va a dejar el Real Madrid en diciembre. A él le pone nervioso tener la misma posibilidad de Hazard para reivindicarse en el campo. La respuesta de Ancelotti no le pone más nervioso, pero afirma que está muy cerca de ese saco".

Antonio Romero: "Asensio tiene que igualar a Isco en minutos".

Julio Pulido: "Para mí le ha asestado un golpe mortal. No tiene nada que ver Asensio con Jovic".

Matallanas: "Marco está dejando perder muchas oportunidades. Cuando debutó Camavinga, él fue totalmente insustancial. Creemos en él y en su calidad. Lo que no puedes dudar de Ancelotti es que da oportunidades a todo el mundo".

Antonio Romero: "Hay gente en el Real Madrid que piensa que se equivocó yendo a los Juegos Olímpicos. Han tratado de buscar una solución para Asensio que no le ha terminado de convencer. Cuando le han puesto en la línea de tres por delante, ahora mismo, ha dado menos al equipo que Rodrygo, Vinicius, Hazard y Benzema".