Begoña Villacís: "No creo que Almeida vaya a negarle unos JJOO a Madrid"

Este martes, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, confirmaba en 'La ventana de Madrid' que la capital española aspiraría al sueño olímpico en 2036, sin embargo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida lo desmentía minutos después a la Cadena SER. Villacís, varias horas después, ha vuelto a los micrófonos de la SER, esta vez en 'El Larguero' con Manu Carreño, para aclarar los sucedido al respecto: "Lo confirmo".

Villacís ha subrayado que el área de deportes de la capital la lleva Ciudadanos dentro del gobierno de coalición y ha señalado que tiene "la vista puesta en el sueño olímpico y la próxima cita es en 2036, dentro de 15 años". "Cuando era candidata a la Alcaldía dije muchas veces que para mí era un sueño, además personal pero que también tenemos todos los madrileños. Es una frustración que reiteradamente que hemos tenido y Madrid es la única de las grandes capitales europeas que no ha tenido ese lujo", ha admitido en 'El Larguero'.

"Es el objetivo, siempre lo ha sido y desde el principio —ha explicado— además, he escuchado muchas veces a Martínez-Almeida confirmar que también quería que fuésemos olímpica, pero para eso hay que trabajar". Ante la pregunta de si es cierto que el alcalde no quiere que se presente la candidatura olímpica para 2036, Villacís ha destacado que "no creo que el alcalde le vaya a negar unos Juegos Olímpicos a la ciudad". "No lo creo porque estamos preparados, porque quedaban 15 años para preparar y armar un proyecto muy, muy competitivo. Creo que podemos hacerlo. Tenemos que buscar aliados en la Comunidad Autónoma y tenemos que buscar aliados en el gobierno de la nación. Creo que es una estupenda oportunidad para que de una vez por todas los políticos nos unamos en torno a algo que es bueno para los españoles y bueno para los madrileños", ha concretado.