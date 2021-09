Héctor Gómez, sobre los inminentes Presupuestos: "No damos por cerrados los votos de nadie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles desde Nueva York en que pretende llevar los Presupuestos al Congreso de los Diputados en tiempo y forma.

Esto pasaría por llevarlos antes de que termine el mes. O sea, la semana que viene. Sin embargo, ahora mismo hay un intenso pulso entre socios de Gobierno, porque Unidas Podemos dice que no apoya las cuentas si no se aplica ya una reforma fiscal que ponga un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. En el PSOE insisten en restarle gravedad a la divergencia, pero Yolanda Díaz ha dicho esta noche: "Estamos distantes, necesitamos más tiempo".

Este miércoles ha sido entrevistado en 'Hora 25' el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez. Así ha sido la entrevista:

Con mucha intensidad, ganas y trabajo y confiados en sacar adelante todo lo que tenemos, que no os poca cosa. Es un momento crucial para nuestro país con la terrible situación sanitaria que estamos viviendo y ahora una intensa actividad parlamentaria.

No es poca cosa. Es esencial para el próximo 2022 seguir la senda de crecimiento. Los datos son buenos de crecimiento en este año y para el siguiente. Necesitamos presupuestos para incorporar nuevos mecanismos y ayudar al tejido productivo.

Estaba previsto para esta semana, la siguiente Estamos a las puertas. Aprobamos techo de gasto y los plazos en los que nos movemos... Puede estar.

Vamos a ver. Lo ideal es que vaya bien estructurado. Los tiempos los determina el ministerio y esperamos que podamos empezar la tramitación. Bolaños ha iniciado la ronda de contactos que ha avanzado notablemente.

Nos movemos en un escenario excepcional. Hemos presentado un plan a Bruselas con una inyección importante y una serie de compromisos. Confío en el criterio de la ministra de Hacienda y la de Economía y hay que moverse dentro de los parámetros para establecer una correcta recuperación. Tenemos que ser conscientes y tener responsabilidad.

Es el momento en el que el Gobierno tiene que estar volcado con la ciudadanos. No vamos a perder un momento en confrontación con otras formaciones. Hay que trabajar en el seno del Gobierno y de la actividad parlamentaria, hay que fortalecer el gobierno de coalición... Nos jugamos mucho dentro de la acción gubernamental.

Nosotros encantados de sumar a cuantos más grupos mejor, pero Ciudadanos ha dejado claro que no, que no entra. Nos sorprende esa negativa a negociar. Ya no digo a aceptar el documento, no tienen voluntad de sentarse a hablar. Ese no a todo como está diseñando la derecha de nuestro país...

Vamos a seguir intentando sumar el mayor número de apoyos porque creemos que es bueno para España.

No damos por cerrados los votos de nadie y esperamos cerrar los Presupuestos de 2022 pero somos conscientes de que estamos trabajando en un magnífico documento para España que se adapta al plan que hemos presentado y que ha sido valorado como sobresaliente por la UE. Qué menos que trabajar por la ciudadanía del país.

Hay que separar los Presupuestos a la mesa de diálogo. Esa mesa pretende normalizar las relaciones y el diálogo, que fue lo que no se hizo en la anterior etapa de gobierno, que nos llevó a una declaración unilateral de independencia, al 155... Aquellos que se niegan al diálogo y solo ofrecen puertas cerradas, difícilmente van a encontrar soluciones. Hay otro cauce, que es el de los Presupuestos. Cataluña no encuentra una solución a la ampliación del aeropuerto y al no entendimiento de las posiciones. Respeto a que reivindiquen lo que consideren oportuno pero confío en llegar a puntos de encuentro.

Lo del PP es llamativo. Más de 1.000 días sin renovar el CGPJ, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas... Por qué no cumplen la ley? El PSOE siempre ha actuado con responsabilidad. Ahora por los motivos que sea, consideran que pueden sacar rédito a una situación de bloqueo. Nosotros no nos negamos a sentarnos. Lo que no se puede ir es a contracorriente. Vamos a renovar conforme a la ley pero vamos a renovar. Han pedido que no se politice. Vamos a sentarnos y entre todos vamos a encontrar puntos de acuerdo. ¿Por qué tenemos que condicionar un procedimiento que ha empezado a modificaciones posteriores?

Es un espectáculo esperpéntico que no se debe vivir en el Congreso. El congreso está para otra cosa. No para vivir estos espectáculos dantescos de agresiones verbales que dicen muy poco del diputado que lo ha hecho. Hemos hablado estos días de los mensajes de odio, de la crispación, de cómo se actúa con determinados colectivos... Estos insultos no tienen cabida en un espacio democrático. No pueden romper las reglas del juego siempre. Rechazo absoluto. No dan buen ejemplo.

Yo sí que considero que no tienen cabida estos comportamientos en la Cámara. Una agresión exacerbada, se interrumpen para romper el discurso... No es ejemplo para la ciudadanía.

(Ábalos y Calvo) Jugarán un papel relevante. Son dos perfiles políticos, muy potentes con una gran trayectoria y solvencia. Contamos con ese caudal de conocimiento para que asuman responsabilidades. Estamos definiendo eso en los próximos días. Estamos viendo diferentes encajes y en las próximas horas lo decidiremos.

Tengo una opinión sobre esta iniciativa. Esto tiene que ir acompañado de rigor, de fundamentos para no sufrir un revés. Puede ser una buena iniciativa pero tiene que ir acompañada de un cuerpo y ya lo vimos en el 16 y el 20. Hay que ver la fuerza de esa candidatura y tiene que haber unidad en las instituciones a todos los niveles.