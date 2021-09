Pere Aznar y el alcoholismo: "El humor es la única manera que conozco para lidiar con las cosas que me pasan"

Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida en nuestro país. El 75,2% de los españoles ha consumido alcohol en el último año, el 62,7% en el último mes y el 7,4% lo hace diariamente. Además, el alcohol está presente en cualquier actividad social o festiva que se precie, lo que influye en la edad a la que comenzamos a beber. Comenzamos a los 14 años, y el 18.6% de los españoles de entre 15 y 64 años reconoce haberse emborrachado el último año.

Detrás de estas cifras se esconde un tabú, el alcoholismo. Al tratarse de una sustancia socialmente aceptada para las personas que sufren esta adicción no solo resulta difícil de identificarlo, también de comunicarlo. En el caso del cómico Pere Aznar, lo ha contado de la forma que le resulta más natural, a través del humor.

Decidió contarlo en 'Late Motiv'

“Cuando empezó la temporada Andreu me dijo que estaba un poco cansado de que explicara cosas que no tuvieran que ver conmigo, que prefería que hablara de mi mundo y de mis cosas. Estaba un poco perdido y entonces después de todo el verano decidí hacer esto, lo decidí la semana antes”, cuenta Pere que sorprendió a todos, incluyendo a Buenafuente ya que nunca quiere saber de qué van a hablar los colaboradores para así reaccionar.

Aunque no todas las personas que pasan por una situación como esta siguen los mismos patrones. El cómico cuenta que nunca ha bebido para divertirse, sino para “silenciar pensamientos”.

“Siempre he sabido que he tenido un problema, el tema es cuánto tiempo crees que puedes estar engañándote a ti mismo pensando que tampoco pasa nada por estar bebiendo cuatro, cinco o seis whiskeys un martes a las ocho de la tarde”, relata el cómico.

El confinamiento agravó su alcoholismo

Este problema se ha visto incrementado con el confinamiento, tal y como él mismo reconoce “había una especie de comodín de estamos confinados y todo vale. En mi compra semanal entraba mucho alcohol en casa”.

Como cuenta en Late Motiv, el click para tomar la decisión de dejar el alcohol fue en el tanatorio de un amigo. Sin embargo, su primer propósito se había puesto el reto de estar sin beber un mes. Ahora ya convertidos en más de dos.

“Cuando no bebes, te das cuenta que todo gira alrededor del alcohol. En ocasiones me dicen ‘está bien que te limpies y luego tengas un consumo moderado’, pero para mí una cerveza va a llevar a dos y tres y, probablemente la semana que viene serán más y eso me llevará a otro lugar. Uno sabe que tiene un problema cuando pide una 0,0 y luego se toma otra y otra y no sabe parar”, explica Pere Aznar.