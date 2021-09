Maixabel Lasa, a los asesinos de su marido: "Todos merecemos segundas oportunidades. Me gustaría ayudarles"

Maixabel Lasa es la viuda de Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000. Fue directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo durante una década y se reunió con dos de los asesinos de su marido para preguntarles 'por qué'. Ahora, su vida y esos encuentros se han convertido en una película que se estrena mañana y que lleva su nombre: 'Maixabel'. Aimar Bretos charla con Maixabel y también con Blanca Portillo, actriz principal de la película. Además se une a la conversación María Cerezuela, actriz participante en el largometraje.

Maixabel Lasa

Es un momento muy emocionante para mí. Nunca hubiera imaginado vivir este momento. La película viene a decir que el uso de la violencia no tiene ningún sentido. Estoy emocionada y también contenta de que se haya, por fin, hecho una película así.

Esto viene de atrás porque la propuesta de ellos, de Icíar y de Koldo viene del año 2018. Parece ser que es una idea que Koldo tenía de antes. Cuando el periódico 'El País' informó de que se habían producido encuentros restaurativos pues se interesó mucho.

Todos merecemos una segunda oportunidad. Soy un ser humano y en un momento dado puedo cometer una locura. Estas dos personas no son ni por asomo quiénes eran en el año 2000. Yo con Luis Carrasco me reuní en 2011 y en aquella época iba con escolta. Mi nombre apareció en una de las listas de ETA. Es un encuentro duro, iba a encontrarme con la persona que más daño me ha hecho en la vida. Yo iba a preguntarle y a escucharle. Me encontré con una persona con la moral bajo los pies, que instintivamente me decía que era una persona mala. Yo le dije que pensaba que era una persona muy valiente reconociendo el daño causado, diciendo que no tenía que haber sucedido lo que sucedió. Has pasado de ser un héroe a ser un traidor en tu entorno. Eso tiene un valor inmenso. Hay que poner en valor la valentía de estas personas de plantearse lo que se han planteado.

Luego volví a reunirme con uno de ellos en 2011 porque en 2012 quedó en 'stand by' porque ganó el PP y no quería saber nada de los encuentros restaurativos. Hubo personas que aún así participaron. Hubo mediadores que organizaron encuentros, pero fuera del ámbito institucional. Se hizo en un permiso que tuvo él, fue un encuentro distinto, con otra persona distinta, pero con el camino parecido a Luis. Yo a ambos dos les dije que prefería ser la viuda de Jáuregui que ser sus madres. Yo soy madre. Y pensar que un hijo tuyo haya podido matar a alguien tiene que ser terrible y eso es para toda la vida. Sé que les impresionó mucho lo que les dije.

He mantenido contacto con ambos. Hemos estado en varios sitios juntos y mantengo esa relación. Antes de la película hablé con los dos y he quedado con ellos en hablar tras la película. Sé que Luis ha visto la película e Ibón creo que no la ha visto, pero tiene intención de verla. ¿Cómo no les voy a llamar por su nombre de pila? Estamos viviendo una situación en Euskadi de cambio. Las cosas han ido cambiando. Esa esperanza de convivencia entre distintos, yo ya sé que políticamente pensarán algo diferente a mí, pero hay que saber vivir entre diferentes y les quiero dar esa oportunidad. Me gustaría ayudarles en todo lo que puedan.

A ellos les ha servido. A mí también. Cuando salí de la entrevista con Luis le dije a Esther: 'salgo como si me hubiera quitado un peso de encima', pensar que la persona que mató a Juan Mari ahora no volvería a hacerlo. El arrepentimiento se nota, aunque no lo hayan dicho. A ambos les ha servido. Hemos sido capaces de dar a entender que la reconciliación y la convivencia es posible. La sociedad es distinta, todos somos distintos. A la sociedad le ha venido bien que sepa que esto es posible, que no es una ilusión.

Blanca Portillo

La propia Maixabel me ha sorprendido. Es una mujer con muchísimos valores que yo admiro, que tiene ideas que pone en práctica, con mirada hacia el futuro. Es muy divertida, tiene sentido del humor, da gusto estar con ella. Yo creo que los seres humanos somos dudas, creo que ella es una mujer honesta y real, no tiene criterios inamovibles. Todos merecemos y se incluye a sí misma. Para mí es modélica.

Es difícil dar vida a una mujer así, pero para mí es ejemplar. Te cuestionas a ti mismo inevitablemente. Ella habrá tenido sus dudas, sus debates internos, como siento que es lo que se debe hacer lo haces desde un lugar respetuoso pero con la misma convicción. Cuando la escuchas y ves la película ves que es sanador para ella, que es bueno dialogar. La gente cambia, la gente puede cambiar y trabajar para ello. Lo que hace ella es eso, darle la oportunidad a la gente para que pueda reflexionar. Descalificamos y tachamos sin que nos hayan hecho nada grave, si ella es capaz de hacerlo con una situación tan tremenda cómo no voy a ser capaz yo.

María Cerezuela

Yo nunca había hecho películas. He crecido mucho profesionalmente porque me he visto rodeada de un equipo maravilloso, me he sentido protegida. Tenía un miedo. Yo con María he descubierto qué es el amor puro. Todos y todas hemos vivido el silencio, también por miedo. El hecho de que el 'aita' de una amiga haya sido asesinado y no sean capaces de que cuando le dan la noticia ni se acerquen me parece...