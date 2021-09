Manolo Villalba, voluntario en La Palma: "¡Si usted tiene televisión, vea el volcán por la televisión!"

Manolo Villalba es artesano y músico, es uno de los vecinos voluntarios en la isla de La Palma, donde se produjo la erupción de el volcán de Cumbre Vieja, “uno se pone a ayudar porque en esta situación es lo único que puedes hacer”, dice. Manolo cuenta con experiencia en ayudar en las emergencias, esta no es su primera vez.

El voluntario hace un llamamiento para que la gente no vaya a ver el volcán: “¡Si usted tiene televisión, vea el volcán por la televisión!”, exclama el voluntario, que cuenta lo habitual que es encontrarse gente “haciendo fotitos en pantalón cortos y chanclas” e interrumpiendo el paso para las labores de emergencia.

Sin embargo, Nemesio Pérez, vulcanólogo, destaca que “las cosas se pueden hacer con sentido común” y que mientras no se bloqueen las carreteras entiende que la gente se acerque a ver el volcán. “No es lo mismo verlo en la pantalla, que en persona”, sostiene.

Nemesio Pérez: “Es prematuro afirmar que el volcán ya ha tocado techo”

Nemesio Pérez, vulcanólogo, advierte que “es prematuro afirmar que el volcán ya ha tocado techo, no tenemos una bola de cristal para saber cuándo va a parar la erupción”. Hay varios factores, aunque no decisivos, para hacerse una idea de cuanto tiempo va a durar la erupción. En primer lugar, hay que tener en cuenta el volcanismo histórico, que en esta isla ha durado entre 24 y 84 días. También están monitorizando cuánto dióxido de azufre está expulsando, “ese es el chivato que nos advertirá cuando está menguando, pero de momento no ha menguado”. Y, por último, el abombamiento, que tal y como señala el vulcanólogo “se deduce cuanto volumen de magma hay, pero no es algo definitivo”.

“Esta erupción no creo que pase de un VEI (Índice de explosividad volcánica) 3 . Este tipo de erupciones no puede generar pérdidas humanas, eso es lo más importante”, concluye.

Las ayudas por el terremoto de Lorca tardaron en llegar de promedio 10 años

Lo que es fundamental, y en esto sí están de acuerdo, es que las ayudas lleguen lo antes posible y que la administración no se olvide de ellos. “Tenemos que ser como pinos canarios. Somos capaces de revertir la situación y conocer nuestro territorio. Pero para ello las familias necesitan volver a tener un poder adquisitivo”, señala Nemesio.