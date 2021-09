El que ha creado este descalzaperros en el FC Barcelona se llama Joan y se apellida Laporta

Creo que no hay debate, Koeman es sospechoso, solo como entrenador. La plantilla es limitada pero para mí el que ha creado este descalzaperros en el Fútbol Club Barcelona, esta inestabilidad, este 'run-run', se llama Joan y se apellida Laporta. Es el presidente el que ha creado esta incertidumbre. Puedes tener un equipo limitado, puedes sumar un empate, pero si estas rajando de tu entrenador a los cuatro vientos, si estas filtrando noticias todos los días de que te lo quieres cargar y no te gusta... fíjate el partido que han hecho los jugadores hoy, plano, planísimo. Los jugadores cuando les hable Koeman en el vestuario, qué caso le van a hacer a un entrenador que saben que ya no es entrenador del Barça. Estaba sentado como podía estar sentado como cualquiera de nosotros, si a Koeman ya no le hace caso nadie. Eso le afecta a la plantilla y ese clima de descalzaperros en el Barça lo ha creado sobre todo un hombre, el presidente Laporta.