Iturralde González explica por qué Gil Manzano debió pitar penalti de Albiol a Nacho

La primera mitad del Real Madrid-Villarreal quedó marcada por la gran polémica en el área del submarino amarillo. Superados los 35 minutos de partido, en una gran cabalgada de Nacho Fernández desde la zaga gracias a una gran recuperación en campo contrario, se situó en el área para crear una oportunidad de peligro. Tras llegar algo trastabillado por un desequilibrio fuera del área, encontró al muro Raúl Albiol con el que chocó para irse directo al suelo.

Con los ánimos de un Bernabéu hasta la bandera, la afición protestó la jugada pidiendo la revisión de la jugada por parte del equipo arbitral. Gil Manzano desde el campo no lo vio, pero tampoco Munuera Monteros desde la sala VOR. El contacto entre el defensor y el defensor del Real Madrid no les pareció suficiente como para pitar el disparo desde los 11 metros.

Iturralde González, al ser preguntado por esta jugada polémica lo tuvo muy claro desde el primer momento. "Si le hacen dos faltas, una fuera y otra dentro, tienes que pitar la última. El contacto de Albiol es una obstrucción. Una mano no puede ser ligera, o es o no es, igual que una obstrucción con contacto, o es o no es. Y si hay contacto, es libre directo, sea poco o sea mucho", una opinión que tras ver nuevamente otra repeteición ratificó: "¡Es penalti de Albiol y pone el culo, es penalti!", aseguró el VARman de Carrusel Deportivo, quien apuntó a Gil Manzano como un árbitro que lleva "más de dos años lejos del mejor nivel".