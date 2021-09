De ultra del Betis a cura: escucha los partidos entre confesiones de sus fieles y "beatificaría a Joaquín"

Por 'El Larguero' de Yago de Vega ha pasado un hombre con una historia muy peculiar: el padre Israel Risquet. Se trata de un exultra del Betis que ahora es cura. El que ahora es sacerdote, cuando era joven frecuentaba el fondo de los Supporters Gol Sur del Real Betis, también era 'heavy' con pelo largo y a día de hoy sigue escuchando AC/DC, Metallica e Iron Maiden. Lleva 13 años sin acudir al Benito Villamarín, pero el equipo bético le ha ofrecido acudir a un partido de Liga: "Me invitaban al palco pero me coincide con el trabajo que aún tengo el horario de verano". Sin embargo, ha explicado que esta ocasión no se la pierde. "Me haré un selfie porque será histórico", ha añadido.

El principal culpable de su afición por el Betis fue su tío Candi que desde pequeño le llevo junto a sus primos a las gradas del estadio. Fue el que le "contagió el amor y sentimiento por el equipo". Ya con 12 años fue cuando pasó a ir a la grada de los Supporters Gol Sur. Por aquel entonces vestía de 'heavy' con pelo largo y escuchaba rock duro, como muchos del grupo con lo que iba, eso sí, ha asegura do que era "gente muy sana". "Los Supporters animaban siempre, tenía un sentimiento muy fuerte de comunión y eso te contagiaba", ha explicado.

En muchos de los partidos ha asegurado que iban andando hacia el campo "liándola". "Era una cosa de la cultura del momento: bengalas, azufre... ponían una mecha y echaba la humareda que ya no se ve en los estadios. Lo que hacíamos era intentar animar lo máximo posible, os citábamos antes... era como una liturgia. Íbamos andando hacia el campo liándola, cuando entrábamos a veces era como avalanchas, no había mucho control gracias a Dios". Las previas de los derbis contra el Sevilla eran de "cervecitas, litros..." todo el día pero ha subrayado que lo que más recuerda eran las "ganas de animar". "Lo hemos visto en esta pandemia, no es lo mismo el fútbol sin gente. Ese número '12' en Sevilla es tremenda", ha continuado.

"He visto pocas hostias físicas. Éramos los más pequeños y nos protegían un poco los 'heavys'. La hostia del señor es la más grande y esas son las que repartimos con más cariño", ha bromeado. Aún así ha recordado que una vez recibió un golpe por parte de un policía: "Pagué justo por pecador. al día siguiente me levanté con un brazo colorado".

El cambio de ultra a sacerdote nació de los valores del fútbol y ha admitido que "estas cosas son más naturales de las que creemos". "El deporte tiene una serie de valores importantes y la prensa deportiva sois unos grandes valedores en ese sentido. El esfuerzo de mi tío, la comunión entre los animadores, la alegría o tristeza por el equipo... al final uno quiere cambiar mundos, cree en esas cosas, aparece el señor en tu vida y te transformas", ha señalado. Eso sí, aunque no va al campo del Betis, sigue sin perderse sus partidos: "En fin de semana los curas es cuando más trabajo tenemos, entre semana hay futbol también pero los horarios son incompatibles".

Sin embargo, entre confesión y confesión de sus fieles tiene tiempo para ponerse los cascos y seguir a su equipo. "El otro día que fue el primer partido de Europa League después de varios años me pilló la primera parte que estaba en el despacho y lo estaba viendo. La segunda parte, se complicó el partido, y ya tenía que atender en la sacristía... entre ratito y ratito estaba con los cascos porque allí no me veía nadie y no me molestaba. Como fue un partido tan intenso y hubo tantos goles me perdí alguno y era como 'qué ha pasado aquí'", ha comentado en 'El Larguero'.

La rivalidad entre Betis y Sevilla sigue intacta, aunque siempre con la "guasa sevillana". En las misas de niños ha admitido que se permite "alguna maldad" pero que tiene en buena estima a su rival: "Aunque sé que el señor tiene muchas cosas importantes a las que atender... me canso de tanto Madrid y Barcelona. Si el Sevilla se mete ahí sería una cosa maravillosa". Para concluir ha contado un secreto, "beatificaría a Joaquín".