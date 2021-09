"¿Qué has esperado más ansiadamente en tu vida?": Antoni Daimiel responde a un test sobre el final de mes

Antoni Daimiel estuvo en Carrusel Deportivo para someter de nuevo al test de 'Lo que nadie se atreve a responder'. El periodista especializando en NBA ha sido puesto contra las cuerdas por parte de todo el equipo y, en esta ocasión, ha respondido sobre el final de mes.

¿Quieres saber los trucos de Daimiel para llegar a final de mes? Vuelve a revivir su sección en los micrófonos de Carrusel Deportivo de la mano de Dani Garrido y el resto del equipo.

¿Alguna vez has sufrido para llegar a final de mes?, en ese caso... ¿Cuáles eran tus trucos de joven para llegar a final de mes?

Digamos que cuando empecé a sufrir fue cuando empecé a trabajar y ya estaba siendo periodista. Todo el mundo sabe que falsificar un ticket de taxi es lo más socorrido.

¿Quién tiene más difícil llegar a final de mes: Koeman, Griezmann o Isabel Zubiarre cuando preguntó cómo se apaga un volcán?

Hay muchos gazapos y erratas, por lo que no creo que a la periodista le suponga un problema. Griezmann yo creo que va a jugar en Champions de titular. Como tiene mucho Simeone en esa posición, no le importa mucho mantenerlo. Si vuelve a jugar a un bajo nivel, tendrá excusa para no ponerlo más adelante. Por lo tanto, estaría Koeman, pero la sanción le ha salvado. En condiciones normales él lo hubiera tenido complicado.

El sueldo al fin de mes es lo que más se espera. ¿Qué es lo que más ansiadamente has esperado en tu vida?

Ansiadamente he esperado que se acabara una hipoteca. También ha habido alguna ocasión en la que quería que se acabaran las vacaciones debido a las compañías.

El origen del término "salario", proviene de la época del imperio romano, donde los funcionarios y soldados cobran en sal... ¿Cómo te hubiese gustado cobrar a ti tu salario?

a) En cachopos asturianos

b) En puntos 'Renfe' y 'Alsa'

c) Que tu jefe te diga todos los días lo bueno que eres con un besito en la frente

d) Pudiendo abofetear a tu jefe una vez por semana

Abofetear una vez por semana me parece excesivo, hasta para un jefe. El mensaje de lo bueno que eres no sé ni lo que es. Elijo lo de los puntos. Me he quedado en la memoria que había una promoción de Iberia que hacían un sorteo y daban puntos para viajar gratis a una persona para toda su vida. Recuerdo que le tocó a Schürrer, defensor argentino que jugó en la Real.

¿Por quién no te cambiarías en este final de mes?

a) Coke Peinado, que se ha quedado tirado toda la mañana con su moto en la M-30

b) Carles Puigdemont, detenido en Cerdeña

c) Un vecino del barrio madrileño de Chueca o Malasaña durante una manifestación nazi

d) Un vulcanólogo cualquiera

Podría ser Puigdemont. Cuando ha viajado a otros sitios es porque sabe que podía pasar y que no sería mucho tiempo. Imagino que se llevaría juegos en el móvil. En Chueca o Malasaña te cambias de acera o pasas rápido. Yo no me cambiaría por Coke, que se ha quedado tirado en la M-30.