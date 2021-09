¿Cuál es el estado actual de la renovación de Ansu Fati?

Ansu Fati es el nombre propio de la jornada. Su fulgurante regreso con gol incluido dejó a todos los aficionados al fútbol, incluidos rivales, asombrados y felices por la vuelta de un chico que tiene pinta de crack mundial. El estado de ánimo del Barça parece ser radicalmente distinto al de estas pasadas semanas gracias a la reaparición de Fati, que parece llevar con él la felicidad que tanto ansiaba la afición culé.

Este clavo ardiendo que anhelaba el barcelonismo también tiene incógnitas a su alrededor. Con el Barça esas dudas no pueden ser otras que las relacionadas con la economía del club.

El periodista Sique Rodríguez, jefe de deportes de SER Catalunya, informó en la previa del Barcelona-Levante de la imposibilidad para el club de firmar un nuevo entrenador bajo la coyuntura actual, en términos financieros. Incumpliendo todavía el fair play financiero, la permanencia de Koeman se agarra a la imposibilidad del club de firmar un sustituto.

En relación con la problemática financiera, muchos se preguntan qué ocurre con la renovación de Ansu Fati. Una estrella mundial representada por Jorge Mendes que debe tener un contrato a la altura. Así se expresó Sique Rodríguez en el Carrusel Canalla informando sobre la última hora de este caso.

Sique Rodríguez: "Ansu Fati termina contrato en 2022, pero tiene una cláusula de renovación automática, según el club, ejecutable por dos temporadas más. El jugador ha dicho que quiere quedarse en el Barça porque es su prioridad. Desde las dos partes tienen la voluntad de entenderse y han informado de que Ansu Fati le ha trasladado a su representante que quiere quedarse en el Barça".

Esa renovación automática por dos años a la que se agarra el Barça tiene un conflicto legal del que informa Sique: "La negociación ya ha empezado. En el Barça entienden que como pagaron un plus es ejecutable esta cláusula es porque Ansu Fati renueva su contrato siendo menor de edad y la FIFA dice que un menor de edad no puede firmar contratos por más de tres años, solo si la legalidad del país lo permitiese y es a lo que se agarra el Barça", señala.

En el plano escéptico de la continuidad de este crack están Mario Torrejón, quien apela a su experimentado representante y Antón Meana que destaca la delicada situación financiera del club condal: "A Jorge Mendes no le va a volver a pasar eso de que se renueve un contrato automáticamente". "Veo imposible que el Barça pueda retener a Ansu Fati, están en una quiebra absoluta", sentenciaron.

El regreso idílico de Ansu Fati con el Barça

Lluis Flaquer: "Nadie podía imaginar que el retorno haya sido tan retorno, pero hay que seguir dándole tiempo. Si es capaz de recuperar su mejor versión, tiene que ser el hombre que lidere el Barça post-Messi".

Antonio Romero: "Hay que ser muy bueno para volver como él lo ha hecho. Lo que yo he visto a ese chaval con 18 años no se lo he visto a casi nadie. Pueden pasar muchas circunstancias porque es muy joven, pero a partir de ahí estoy con 'Flaki', hay que tener paciencia".

Mario Torrejón: "Es de esos niños que cae de pie en el fútbol y todo lo que toca lo convierte en oro. Es un chico excepcional y esto supone un 'fogonazo' de esperanza".

Julio Pulido: "Me ha llamado la atención que ha regresado sin miedo alguno. La sensación es que había jugado la pasada semana. Ha tenido desparpajo, ha ido al choque y sin miedo. Ha sido algo milagroso".

Dani Garrido: "Estamos ante un jugador que si sigue bien va a ser determinante para el Barça y también para la Selección".

Jordi Martí: "Nadie esperaba un regreso tan explosivo tras estar cerca de once meses alejado del césped. Con este carrusel de operaciones, ninguno de nosotros preveíamos que encarase con el primer balón que tocó".

Pablo Pinto: "Todos estamos encantados con su regreso, pero que el Barça aspire a la Champions por un gol de Ansu Fati al Levante...".