Amelia Tiganus, víctima de trata: "Se fabrican putas felices a través de mecanismos difíciles de identificar"

Hay vidas que uno vive, pero que no elige vivir. Vidas en las que otros te obligan, te maltratan, te utilizan, te explotan. Vidas que se convierten en cárceles invisibles, de las que es muy difícil salir. Esta noche hemos hablado con alguien que sí lo logró: Amelia Tiganus. Amelia fue prostituta en más de 40 prostíbulos de toda España, ahora es activista abolicionista y escritora. Acaba de publicar 'La revuelta de las putas' (Ediciones B)

Amelia Tiganus

"Estoy intentando salir de aquella identidad impuesta, la de prostituta, la de puta"

"Se fabrican putas felices a través de mecanismos difíciles de identificar"

"Cuando a mí me captan a los 17 años, yo ya venía de una historia de vida muy dura. Desde los 13 años he sufrido violaciones colectivas, múltiples, sistemáticas, y la sociedad me expulsó de la sociedad, me dejó en una situación muy vulnerable"

"Mi vida cambia cuando en un portal me violan entre cinco chicos, ahí empieza un auténtico infierno"

"Es irrelevante el consentimiento de una víctima de explotación sexual, porque ese consentimiento no puede eximir de responsabilidad a un criminal"

"Entre el mundo real y el mundo prostitucional hay un abismo que nos separa, porque cada vez que intentamos salir sabemos que no vamos a contar con apoyo, con comprensión, con ayuda"

"El sistema prostitucional lo conforman los estados, los proxenetas y los puteros, esos cuatro de cada diez hombres que consumen prostitución en el estado español"

"Después de cinco años colapso, tuve que asumir que tenía que salir de ahí porque ya no podía hacer el papel de la puta feliz"

"Después de estar cinco años pasando por 40 prostíbulos, me encontré en la calle en un país que desconocía"

"Cuando descubrí el feminismo me di cuenta de que mi historia personal era una historia profundamente política"

Sobre la regulación de la prostitución

"Los estados se convertirían en estados proxenetas porque si te lucras con la prostitución ajena eres un estado proxeneta"

"Está mal penetrar por boca, vagina y ano a una mujer que no te desea sexualmente, haya dinero de por medio o no, un billete no te puede eximir de responsabilidad"

"¿Por qué no nos duele igual que violen a una adolescente en un portal a que violen sistemáticamente a una chica colombiana, nigeriana o rumana en estos campos de concentración que son los prostíbulos?"

"No hace falta hacer experimentos crueles para ver qué pasa con las personas, tenemos el ejemplo de Ámsterdam"

"Nosotras proponemos pensarnos como mujeres, en épocas de crisis las mujeres somos las primeras las que acabamos en los sectores más precarios, hablar de trabajo sexual implica hablar de los proxenetas como empresarios, hay tal desconexión empática y moral para distinguir lo que está mal de lo que está bien, estamos haciendo un llamamiento para las mujeres que están ahí y dar la vuelta a esto y dejar de tener miedo y soledad"