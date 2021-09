Frank Castañeda, capitán del Sheriff Tiraspol: "Jugar la Champions contra el Real Madrid es un sueño"

El Real Madrid se enfrenta mañana a partir de las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu frente al equipo más exótico de la competición, el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Su capitán, Frank Castañeda estuvo en SER Deportivos para contarnos cómo está viviendo la previa a esta cita histórica. Tal vez el mejor momento de su carrera desde que llegó al club.

¿Cómo acaba un delantero colombiano en un club moldavo?

Llegué a Eslovaquia (...) hice dos semestres muy buenos ahí y después tenía la opción de venir aquí cuando me di cuenta de que podíamos jugar Europa League o Champions League. Es el equipo más exitoso de Moldavia, no lo dudé cuando me llegó la propuesta.

¿Cómo está Moldavia para el partido frente al Real Madrid?

Con mucha felicidad, la gente está muy contenta. Jugadores y cuerpo técnico estamos trabajando muy duro para el partido

¿Es un sueño jugar en estadios como el Santiago Bernabéu?

Poder jugar la Champions contra el Real Madrid es un sueño. Es un sueño para nosotros y pronto lo vamos a hacer realidad. La idea es poder hacer un gran compromiso allá.

¿Qué sentiste cuando oíste el himno de la Champions?

Es algo que no se puede describir, son muchas sensaciones: se te eriza la piel, piensas en muchas cosas y la verdad es que te emocionas mucho. Es muy lindo vivir esta experiencia.

¿Es verdad que tenéis dos estadios?

Se puede decir que tres, porque tenemos otro cubierto. Es un equipo que tiene una infraestructura bastante completa y todo al alcance para un jugador profesional.

¿Tenéis un hotel de 5 estrellas?

Tienen un gran hotel y todas las cualidades y tenemos 16 canchas para entrenar.

¿Tenéis 16 nacionalidades diferentes en el equipo?

Tenemos nacionalidades de todo el mundo y eso ha sido un plus para el equipo porque nos hemos acoplado muy bien. Nos ha ayudado mucho dentro del campo.

¿Qué vas a decir a tus compañeros antes de jugar contra el Real Madrid?

Poco que decir, el ambiente que se va a vivir habla por sí solo. Que confiemos en nosotros porque es lo que nos ha salido.

¿Qué opinas sobre Benzema?

Veo mucho a Benzema y lo veo muy completo. Es él el jugador a seguir.

¿Qué sería ganar en el Bernabéu?

Vamos a buscar la victoria, sabemos que somos el equipo revelación, pero en la cancha somos once contra once y ya veremos cómo se da el partido.

¿Por qué os llamáis Sheriff?

No te sabría decir bien, me imagino que tiene que ver con los dueños de este club. En el escudo tenemos una estrella de cinco picas.