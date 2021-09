"Es extraño saber que un día concreto tu madre va a dejar de estar, el duelo ya lo has hecho a priori"

Hoy les hemos contado en la Cadena SER la historia de Javier Serrano, un hombre enfermo de ELA que tiene decidido que quiere morir, no quiere seguir viviendo con esa enfermedad. Pero, como la comunidad de Madrid aún no ha creado la comisión de garantías que exige la ley de eutanasia, el hombre aún no ha podido poner fin a su vida, tal y como tiene derecho de hacer. Lo tiene todo preparado: hasta se ha despedido de los suyos en una comida que montó hace un par de semanas, pero ese trámite le falta. No a él, sino a la Comunidad de Madrid. Por eso, Javier acusa a la comunidad de Madrid de alargar innecesariamente su sufrimiento.

El caso de Javier contrasta con las todavía muy pocas personas que sí han podido recibir la eutanasia a la que tienen derecho y que llevaban tiempo ansiando. Es el caso de Eskarne, una mujer vasca, de Durango. La primera persona en recibir la eutanasia legal aquí en España. Tenía una enfermedad de corazón, otra enfermedad que le provocaba un deterioro cognitivo muy grave, sin movilidad. Ella había dejado por escrito hace ya una década que no quería vivir así y en cuanto se aprobó la ley de eutanasia, su familia, entre ellos, su hijo Ander, registraron la petición que finalmente se ha cumplido.

El testimonio de Ander

Es duro desde el aspecto sentimental, para gestionar las emociones. En nuestro caso, como las voluntades ya las dejó redactadas y firmadas hace diez años lo que nos quedaba era respetar esas voluntades. Y eso hemos hecho.

Mi padre y mi madre, los dos, hicieron esas voluntades y claro que es valentía. También es algo solidario, hay que resaltar el aspecto solidario que tiene hacer eso. Mi madre tenía 86 años, iba a cumplir 87. Ha sido una vida completa. En ese sentido el dolor es diferente: es una persona que ha cumplido su ciclo vital y estás deseando que se vaya en paz. Estoy haciendo un poco de portavoz de gente que ha podido vivir lo mismo que nosotros.

Mi madre murió en casa. El procedimiento ha sido no sé, fantástico. No por el hecho, sino por la atención que hemos recibido. Para nosotros ha sido una atención tan cercana y no solo a nivel burocrático, porque una vez se puso el procedimiento en marcha al día siguiente de que se aprobara la ley, sino que el médico lo llevó de manera exquisita. Lo único que teníamos que hacer era firmar todo el procedimiento. Terminó en un mes o así.

Fue muy profesional. A nivel emocional, lo han llevado también muy bien. Hay momentos duros, cuando el médico tiene que hacer una revisión al paciente. El proceso tiene sus fases y vivirlas tiene un componente muy frío, en el sentido técnico. En nuestro caso a la vez lo han llevado con una gestión emocional muy correcta.

Sabemos lo que es un duelo a posteriori, pero es extraño tener la sensación de que saber que un día concreto tu madre va a dejar de estar, pero tú sabes que va a dejar de estar y el duelo ya lo has hecho a priori, estás esperando a que llegue el momento en su crudeza, pero quieres que llegue porque el sufrimiento es infinitamente superior al descanso posterior. Cuando llega el momento ya has hecho el duelo, después quizá lo que viene es un momento de paz en el sentido de relajación. Una paz interior de "ya está, ya está descansando"