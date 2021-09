Garbajosa: "Ni yo ni nadie de la Federación tenía conocimiento de lo que contó Xargay hasta se publica"

En el primer capítulo de 'Play Basket' el protagonista es Jorge Garbajosa. El presidente de la Federación de Baloncesto ha sido entrevistado por Pacojó y ha abordado, entre otros temas, las denuncias de jugadoras como Marta Xargay o Anna Cruz sobre el trato del exseleccionador de baloncesto femenino Lucas Mondelo. La exjugadora de la selección reveló en el diario 'El País' que sufrió bulimia a consecuencia de este hecho. "Es muy duro tenerlo que dejar porque una persona te hace la vida imposible (...) Su maltrato psicológico me generó estrés, ansiedad, depresión...me llevó a dejar la selección", reveló al citado diario Anna Cruz.

Todo explotó en agosto, con el testimonio de Xargay. "Nosotros no sabíamos lo que Marta dijo en la entrevista. Ni remotamente. De haberlo sabido, habríamos tomado medidas. Sabíamos que había un desgaste, eso es obvio, pero como existe en muchos equipos deportivos", asegura Garbajosa en 'Play Basket'.

Escucha el podcast completo del programa:





El extracto de la entrevista en la que Garbajosa habla de Mondelo:

Cuando usted lee la entrevista con Marta Xargay en 'El País', ¿Qué piensa? Porque es un golpazo. Yo aluciné.

Ni yo ni nadie de la Federación tiene conocimiento del contenido de la entrevista hasta que sale publicada. Lo primero que hago es llamar a Marta, hablar con la jugadora para saber cómo está y cómo se siente. Igual ellas dicen lo contrario, espero que no, pero yo me congratulo de tener una relación excepcional con todas las jugadoras de la selección. Tengo cercanía y hablo con ellas, tengo la libertad para llamar y preguntar. Ella misma me reconoce tanto a mí en privado como públicamente que es algo que no había compartido con nadie, que nadie tenía conocimiento de ello, pero que en ese momento necesitaba expresarlo. Yo lo primero que hago es decirle que vamos a investigar qué ha pasado y que siempre que una persona, y más una como Marta, que quiere la casa, no lo está pasando bien, que tiene nuestro apoyo.

Luego pasa con Anna Cruz, con lo que no parece un caso aislado, sino algo que pasaba con algunas jugadoras.

Sí, pero volvemos a lo mismo, hay que ponerlo todo en cuarentena. Hay que ser muy escrupuloso. Ante un caso de estos, lo mejor que puedes hacer es abrir una investigación para esclarecer los hechos. Dentro de los equipos de primer nivel, todo es muy intenso, todo se vive mucho. Y ahí entra... ya lo dijo muy bien el nuevo seleccionador, no trabajamos con robots, trabajamos con personas y si ha pasado algo hay que ponerlo en las manos competentes.

¿Cómo es su relación con el anterior seleccionador Lucas Mondelo?

La verdad que la última vez que hablé con él fue al acabar nuestra participación en los JJOO y ya no hemos vuelto a hablar.